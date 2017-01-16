понедельник, 16 января 2017 г.

Ландшафт і хутори: наші люди знали, де селитися

Ще якусь сотню років тому карта Сновщини виглядала абсолютно інакше, ніж зараз. І головною відмінністю була наявність великої кількості хуторів. Існувала колись така традиція на цій території: поставив хату в зручному місці, розбудував господарство – і живеш. На таке йшли зазвичай сильні, хазяйновиті й самодостатні люди. Саме вони й складали кістяк українського селянства. І тому, коли вісімдесят років тому російсько-комуністичні правителі вирішили взяти під тотальний контроль Україну, на власників хуторів посипалися перші репресії. Минуло кілька десятиліть – і хутірська система практично зникла. А долі хуторян вітер розвіяв, мов ранковий туман.

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Ярлыки:

Збройні Сили України запрошують громадян на військову службу за контрактом

Держава взяла курс на контрактну армію. Тобто створення Збройних Сил, військовослужбовці яких мають не лише обов’язки, а й соціальний захист, грошове забезпечення і гарантії росту та розвитку одні з найкращих в країні.
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Ярлыки:

Зима і сажа

Вже далеко не перший рік, як наші земляки активно переходять на опалення своїх будинків дровами. Так дешевше – ось головний аргумент тих, хто повернувся до традиційних методів обігріву оселі. Економія – порівняно з газом – очевидна.
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Ярлыки:

Настільний теніс

У передріздвяну пору троє вихованців відділення настільного тенісу місцевої ДЮСШ побували у Чернігові, де взяли участь в обласних змаганнях. Катерина Борсук (вікова категорія 2001-2003 рр.н.) стала володаркою першого місця.
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Ярлыки:

Футбольні канікули

Доки тривають зимові канікули, у місцевій спортшколі вирує футбольне життя. Перед самим Новим роком команда хлопців 2006-2007 рр. народження вирушила на триденні змагання до Славутича. Там за перемогу боролися 10 команд з Київської, Сумської та Чернігівської областей. Наші юні футболісти перемогли суперників з Переяслава-Хмельницького (4:2), київської „Десни” (3:1), зіграли внічию (2:2) проти конкурентів з Борисполя і програли одноліткам зі Славутича (1:3) та Глухова (0:4). У підсумку вони посіли VII місце.
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Дуже цікавим і престижним виявився турнір у Чернігові, проведений з 3 по 5 січня. (Вік учасників – 10-11 років). Річ у тім, що змагання відбулися під патронатом уродженця Чернігівщини, а нині – одного з провідних футболістів України, гравця „Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка (на фото).
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Ярлыки:

Які ліки ми вживаємо? І чи взагалі потрібно їх вживати?

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я оприлюднило цікавий документ про незастосування препаратів без доведеної ефективності під час лікування ГРВІ у дітей.
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У затишку й любові

Великощимельська школа – осередок затишку, любові, привітності.
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