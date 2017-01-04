среда, 4 января 2017 г.

Фільм «Колискова для дорослих» – про Леоніда Тереховича



11 січня о 21:30 в ефірі Чернігівської регіональної дирекції Національної телекомпанії України відбудеться прем`єрний показ нового документально-постановочного фільму з проекту «Колискова для дорослих».
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вторник, 3 января 2017 г.

Хлопці - як на прив’язі

Не встиг поламатися трактор чи комбайн, а їх уже шукає диспетчер:
– У другій бригаді „Колос” простоює!
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Ярлыки:

Поросятко поїде до Сновська, а решта призів – у села й місто

Переможців новорічної лотереї названо
Ось і фінішувала передплатна акція, організована редакцією „Променя” напередодні Нового 2017 року. Побачити й почути все, що відбувалося у нас 27 грудня, прийшли десятки наших читачів. Здебільшого всі у гарному настрої, зі світлими зиченнями одне одному якнайкращих гараздів із намірами щось конкретне виграти.

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Кікбоксінг

Минулотижневі змагання за Кубок Чернігова серед юнаків та дорослих традиційно завершилися успіхом вихованців секції кікбоксінгу місцевої ДЮСШ „Колос”.
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Ярлыки:

«Граємо на позитиві» – девіз ансамблю «Мажор»

Нещодавно ансамбль баяністів «Мажор» взяв участь у шоу «Україна має Талант. Діти». Розказувати, як проходив сам виступ, учасники поки не можуть – умови конкурсу такі, що доки не стануть офіційно відомі результати кастингу, розголошувати деталі не можна.
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Ярлыки:

Стильно, яскраво, красиво!


Такого проекту ніхто ніколи не бачив!
Десятого грудня в „Home cafе „EL Caд” відбулася презентація проекту „Fasion скарбниця Чернігова-2016”. Дефілювали в ньому юні й зовсім крихітні моделі, демонструючи дизайнерський одяг і вбрання торговельних марок.

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Ярлыки:

Хутряний сезон: тенденції та перспективи

Сезон полювання на хутрового звіра саме у розпалі. Мисливці щотижня на вихідних вирушають в угіддя за здобиччю, а закупівельники шкур чекають на їхнє вдале повернення додому. То які ж основні тенденції в цій сфері?
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Ярлыки:
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