понедельник, 30 января 2017 г.

У пошуках справжньої шинки

Останні двадцять років внесли суттєві зміни у харчовий раціон наших земляків. Поруч із традиційними продуктами – на кшталт картоплі, вермішелі або гречки – у людей з’явилася можливість купити й чимало екзотичних харчів. Щоправда, давно триває дискусія на предмет користі всього отого „новомодного”. На вигляд і смак воно ніби й хороше, але виготовляти його можуть із застосуванням хімікатів або сировини „генномодифікованого” походження. Саме тому все більшої актуальності набуває бажання наших земляків відродити практику виробництва деяких продуктів за старовинними рецептами. І якщо збитим домашнім маслом давно нікого не здивуєш, то, скажімо, шинку роблять не дуже часто. А шкода...

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Ярлыки:

Легка атлетика

19 січня в м.Бровари відбувся чемпіонат нашої області з легкої атлетики.

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Ярлыки:

Дитячий футбол

Напрочуд цікавим виявився міжобласний турнір з футболу, проведений у Сновську минулого тижня.

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Ярлыки:

Герої кожної епохи

У рамках вшанування пам’яті героїв битви під Крутами, подвигу Небесної сотні та захисників української державності на Донбасі в місцевому музеї відкрито тематичну виставку.

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Ярлыки:

«Дорогами рідного краю» 

У новому 2017 році великі сподівання покладаємо на екскурсійний проект Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського – лекторій «Дорогами рідного краю», мета якого –  залучення широких верств населення до вивчення історії, виховання патріотизму, духовне збагачення.
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Виступили так, що аж душа забриніла

15 січня ц.р. у Свято-Троїцькому храмі Чернігівської єпархії УПЦ відбувся фестиваль українських колядок, присвячений Різдвяним та Новорічним святам.

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Позовні заяви стали „кусючими”

Частина 1 ст.4 Закону України „Про судовий збір” в редакції, яка була чинна до 31.12.2016 р. передбачала: судовий збір справляється у залежності від мінімалки, встановленої на 1 січня того календарного року, в якому відповідна заява або скарга була подана до суду.
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