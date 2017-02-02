28 грудня 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам невійськових державних вищих навчальних закладів» № 1045. Прийнятою постановою запроваджується виплата соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади з 1 січня 2017 року.
Блог районної газети "Промінь". Сновський район
четверг, 2 февраля 2017 г.
понедельник, 30 января 2017 г.
У пошуках справжньої шинки
Легка атлетика
19 січня в м.Бровари відбувся чемпіонат нашої області з легкої атлетики.
Дитячий футбол
Герої кожної епохи
У рамках вшанування пам’яті героїв битви під Крутами, подвигу Небесної сотні та захисників української державності на Донбасі в місцевому музеї відкрито тематичну виставку.
«Дорогами рідного краю»
У новому 2017 році великі сподівання покладаємо на екскурсійний проект Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського – лекторій «Дорогами рідного краю», мета якого – залучення широких верств населення до вивчення історії, виховання патріотизму, духовне збагачення.
Виступили так, що аж душа забриніла
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