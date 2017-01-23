Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 23 января 2017 г.
Центрів госпітальних округів буде сім
Про це вже повідомлено на сайті Чернігівської облдержадміністрації
Звісно, що читачів нашої районки найбільше цікавило, куди ж увійде наша Сновщина?
Звісно, що читачів нашої районки найбільше цікавило, куди ж увійде наша Сновщина?
Захворюваність знижується
Фотофакт
Вже тривалий час на Сновщині відчувається проблема через закриття магазину-майстерні „Оптика”.
Тепер придбання або ремонт окулярів для місцевого населення – питання непросте. До певної міри ситуацію вирішує звичайна жінка – К.П. Пузач, яка пропонує людям окуляри на „Коржівському ринку”. Вона займається цією справою не перший рік. Покупці про неї кажуть – уважна, компетентна, вміє знайти спільну мову з тими, хто звертається.
Фото Леоніда ШЛОМИ
Тепер придбання або ремонт окулярів для місцевого населення – питання непросте. До певної міри ситуацію вирішує звичайна жінка – К.П. Пузач, яка пропонує людям окуляри на „Коржівському ринку”. Вона займається цією справою не перший рік. Покупці про неї кажуть – уважна, компетентна, вміє знайти спільну мову з тими, хто звертається.
Фото Леоніда ШЛОМИ
Правоохоронцями Сновського району розкрито вбивство. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою
Щорським відділом Менської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства.
Стовп не витримав удару
Січень видався явно нещасливим для однієї електроопори у Сновську, розташованої біля магазину АТБ.
Пожежа
14 січня о 2-ій год. ночі на ПЗЧ ДПРЧ надійшло повідомлення про займання у жилому будинку в м.Сновськ по вул. Горького.
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