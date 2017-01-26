четверг, 26 января 2017 г.

Заповнення листка непрацездатності виданого у зв’язку з вагітністю та пологами



На звернення фінансових працівників страхувальників до Корюківської міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з приводу надання роз’яснень щодо правильного оформлення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами повідомляємо наступне.
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Ярлыки:

понедельник, 23 января 2017 г.

Сновські первістки – дівчинка і два хлопчики

Першою на Сновщині у році 2017-му народилася дівчинка, назвали яку Каміллою. У перекладі з арабської воно означає „бездоганна у всіх відношеннях, найкраща”. „Зимова” Камілла емоційна, наполеглива, розпочату справу обов’язково доведе до кінця, а у спілкуванні з людьми буде простою і відкритою.

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Ярлыки:

Центрів госпітальних округів буде сім

Про це вже повідомлено на сайті Чернігівської облдержадміністрації
Звісно, що читачів нашої районки найбільше цікавило, куди ж увійде наша Сновщина?
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Ярлыки:

Захворюваність знижується

Але до кінця зими ще понад місяць, тож прогнозувати подальшу ситуацію складно
У другій половині грудня минулого року (за якихось пару тижнів) 364 мешканці Сновського району занедужали на гострі респіраторно-вірусні інфекції.

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Ярлыки:

Фотофакт

Вже тривалий час на Сновщині відчувається проблема через закриття магазину-майстерні „Оптика”.


Тепер придбання або ремонт окулярів для місцевого населення – питання непросте. До певної міри ситуацію вирішує звичайна жінка – К.П. Пузач, яка пропонує людям окуляри на „Коржівському ринку”. Вона займається цією справою не перший рік. Покупці про неї кажуть – уважна, компетентна, вміє знайти спільну мову з тими, хто звертається.
Фото Леоніда ШЛОМИ
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Правоохоронцями Сновського району розкрито вбивство. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою

Щорським відділом Менської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства.
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Ярлыки:

Стовп не витримав удару

Січень видався явно нещасливим для однієї електроопори у Сновську, розташованої біля магазину АТБ.
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