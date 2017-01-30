Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 30 января 2017 г.
Легка атлетика
19 січня в м.Бровари відбувся чемпіонат нашої області з легкої атлетики.
Дитячий футбол
Герої кожної епохи
У рамках вшанування пам’яті героїв битви під Крутами, подвигу Небесної сотні та захисників української державності на Донбасі в місцевому музеї відкрито тематичну виставку.
«Дорогами рідного краю»
У новому 2017 році великі сподівання покладаємо на екскурсійний проект Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського – лекторій «Дорогами рідного краю», мета якого – залучення широких верств населення до вивчення історії, виховання патріотизму, духовне збагачення.
Виступили так, що аж душа забриніла
Позовні заяви стали „кусючими”
Частина 1 ст.4 Закону України „Про судовий збір” в редакції, яка була чинна до 31.12.2016 р. передбачала: судовий збір справляється у залежності від мінімалки, встановленої на 1 січня того календарного року, в якому відповідна заява або скарга була подана до суду.
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