11 січня о 21:30 в ефірі Чернігівської регіональної дирекції Національної телекомпанії України відбудеться прем`єрний показ нового документально-постановочного фільму з проекту «Колискова для дорослих».
Блог районної газети "Промінь". Сновський район
среда, 4 января 2017 г.
Фільм «Колискова для дорослих» – про Леоніда Тереховича
11 січня о 21:30 в ефірі Чернігівської регіональної дирекції Національної телекомпанії України відбудеться прем`єрний показ нового документально-постановочного фільму з проекту «Колискова для дорослих».
вторник, 3 января 2017 г.
Хлопці - як на прив’язі
Не встиг поламатися трактор чи комбайн, а їх уже шукає диспетчер:
– У другій бригаді „Колос” простоює!
– У другій бригаді „Колос” простоює!
Поросятко поїде до Сновська, а решта призів – у села й місто
Переможців новорічної лотереї названо
Ось і фінішувала передплатна акція, організована редакцією „Променя” напередодні Нового 2017 року. Побачити й почути все, що відбувалося у нас 27 грудня, прийшли десятки наших читачів. Здебільшого всі у гарному настрої, зі світлими зиченнями одне одному якнайкращих гараздів із намірами щось конкретне виграти.
Ось і фінішувала передплатна акція, організована редакцією „Променя” напередодні Нового 2017 року. Побачити й почути все, що відбувалося у нас 27 грудня, прийшли десятки наших читачів. Здебільшого всі у гарному настрої, зі світлими зиченнями одне одному якнайкращих гараздів із намірами щось конкретне виграти.
Кікбоксінг
Минулотижневі змагання за Кубок Чернігова серед юнаків та дорослих традиційно завершилися успіхом вихованців секції кікбоксінгу місцевої ДЮСШ „Колос”.
«Граємо на позитиві» – девіз ансамблю «Мажор»
Нещодавно ансамбль баяністів «Мажор» взяв участь у шоу «Україна має Талант. Діти». Розказувати, як проходив сам виступ, учасники поки не можуть – умови конкурсу такі, що доки не стануть офіційно відомі результати кастингу, розголошувати деталі не можна.
Стильно, яскраво, красиво!
Хутряний сезон: тенденції та перспективи
Сезон полювання на хутрового звіра саме у розпалі. Мисливці щотижня на вихідних вирушають в угіддя за здобиччю, а закупівельники шкур чекають на їхнє вдале повернення додому. То які ж основні тенденції в цій сфері?
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