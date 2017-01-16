Ще якусь сотню років тому карта Сновщини виглядала абсолютно інакше, ніж зараз. І головною відмінністю була наявність великої кількості хуторів. Існувала колись така традиція на цій території: поставив хату в зручному місці, розбудував господарство – і живеш. На таке йшли зазвичай сильні, хазяйновиті й самодостатні люди. Саме вони й складали кістяк українського селянства. І тому, коли вісімдесят років тому російсько-комуністичні правителі вирішили взяти під тотальний контроль Україну, на власників хуторів посипалися перші репресії. Минуло кілька десятиліть – і хутірська система практично зникла. А долі хуторян вітер розвіяв, мов ранковий туман.
Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 16 января 2017 г.
Збройні Сили України запрошують громадян на військову службу за контрактом
Держава взяла курс на контрактну армію. Тобто створення Збройних Сил, військовослужбовці яких мають не лише обов’язки, а й соціальний захист, грошове забезпечення і гарантії росту та розвитку одні з найкращих в країні.
Зима і сажа
Вже далеко не перший рік, як наші земляки активно переходять на опалення своїх будинків дровами. Так дешевше – ось головний аргумент тих, хто повернувся до традиційних методів обігріву оселі. Економія – порівняно з газом – очевидна.
Настільний теніс
У передріздвяну пору троє вихованців відділення настільного тенісу місцевої ДЮСШ побували у Чернігові, де взяли участь в обласних змаганнях. Катерина Борсук (вікова категорія 2001-2003 рр.н.) стала володаркою першого місця.
Футбольні канікули
Доки тривають зимові канікули, у місцевій спортшколі вирує футбольне життя. Перед самим Новим роком команда хлопців 2006-2007 рр. народження вирушила на триденні змагання до Славутича. Там за перемогу боролися 10 команд з Київської, Сумської та Чернігівської областей. Наші юні футболісти перемогли суперників з Переяслава-Хмельницького (4:2), київської „Десни” (3:1), зіграли внічию (2:2) проти конкурентів з Борисполя і програли одноліткам зі Славутича (1:3) та Глухова (0:4). У підсумку вони посіли VII місце.
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Дуже цікавим і престижним виявився турнір у Чернігові, проведений з 3 по 5 січня. (Вік учасників – 10-11 років). Річ у тім, що змагання відбулися під патронатом уродженця Чернігівщини, а нині – одного з провідних футболістів України, гравця „Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка (на фото).
* * *
Дуже цікавим і престижним виявився турнір у Чернігові, проведений з 3 по 5 січня. (Вік учасників – 10-11 років). Річ у тім, що змагання відбулися під патронатом уродженця Чернігівщини, а нині – одного з провідних футболістів України, гравця „Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка (на фото).
Які ліки ми вживаємо? І чи взагалі потрібно їх вживати?
У затишку й любові
Великощимельська школа – осередок затишку, любові, привітності.
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