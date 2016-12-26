Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.
Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 26 декабря 2016 г.
Хай не міліє ваша сердечна доброта!
Дитячий футбол
Минулого тижня вихованці нашої спортшколи (2007, 2008, 2009 рр.н.) стали учасниками міжобласного футбольного турніру в Конотопі. За перемогу змагалися дві місцеві команди і гості з Києва, Сновська, Борзни та Глухова.
Для тих, хто вірить і сподівається
Про „карткових” шахраїв
Ця історія стає схожою на кримінальний анекдот. У листопаді „Промінь” розповів про випадок фінансового шахрайства, який стався у Сновську. Коротко нагадаємо: до однієї пенсіонерки, яка є клієнткою державного банку, зателефонував чоловік, представився банківським працівником і попрохав назвати деякі дані з її картки. Громадянка, хоч і вагалася, але все ж таки видала свої конфіденційні дані. І того ж дня з’ясувалося, що з рахунку цієї мешканки райцентру зникло кілька тисяч гривень...
Як Святий Миколай до дитячої бібліотеки заходив
„Святий Миколай, до нас завітай!» - на годину духовності й народознавства до районної дитячої бібліотеки прийшли учні 1 класу ЗОШ №2 (вчителька Л.М. Крапивна).
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