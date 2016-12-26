понедельник, 26 декабря 2016 г.

Особливості виплати пенсій за січень 2017 року


Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.
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Військкомат


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Хай не міліє ваша сердечна доброта!

Нашій донечці Анастасії Олександрівні Владимірець виповнилося всього чотири рочки. Але за цей невеличкий відрізок часу вона встигла перенести багато болю і випробувань.



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Ярлыки:

Дитячий футбол

Минулого тижня вихованці нашої спортшколи (2007, 2008, 2009 рр.н.) стали учасниками міжобласного футбольного турніру в Конотопі. За перемогу змагалися дві місцеві команди і гості з Києва, Сновська, Борзни та Глухова.
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Ярлыки:

Для тих, хто вірить і сподівається

Хто вірить і сподівається – до того приходить Чудотворець Миколай. До Cвята Миколая в Щорській школі-інтернаті готувалися заздалегідь.

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Ярлыки:

Про „карткових” шахраїв

Ця історія стає схожою на кримінальний анекдот. У листопаді „Промінь” розповів про випадок фінансового шахрайства, який стався у Сновську. Коротко нагадаємо: до однієї пенсіонерки, яка є клієнткою державного банку, зателефонував чоловік, представився банківським працівником і попрохав назвати деякі дані з її картки. Громадянка, хоч і вагалася, але все ж таки видала свої конфіденційні дані. І того ж дня з’ясувалося, що з рахунку цієї мешканки райцентру зникло кілька тисяч гривень...
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Ярлыки:

Як Святий Миколай до дитячої бібліотеки заходив

„Святий Миколай, до нас завітай!» - на годину духовності й народознавства до районної дитячої бібліотеки прийшли учні 1 класу ЗОШ №2 (вчителька Л.М. Крапивна).
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Ярлыки:
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