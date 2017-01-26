На звернення фінансових працівників страхувальників до Корюківської міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з приводу надання роз’яснень щодо правильного оформлення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами повідомляємо наступне.
Блог районної газети "Промінь". Сновський район
четверг, 26 января 2017 г.
понедельник, 23 января 2017 г.
Сновські первістки – дівчинка і два хлопчики
Центрів госпітальних округів буде сім
Про це вже повідомлено на сайті Чернігівської облдержадміністрації
Звісно, що читачів нашої районки найбільше цікавило, куди ж увійде наша Сновщина?
Звісно, що читачів нашої районки найбільше цікавило, куди ж увійде наша Сновщина?
Захворюваність знижується
Фотофакт
Вже тривалий час на Сновщині відчувається проблема через закриття магазину-майстерні „Оптика”.
Тепер придбання або ремонт окулярів для місцевого населення – питання непросте. До певної міри ситуацію вирішує звичайна жінка – К.П. Пузач, яка пропонує людям окуляри на „Коржівському ринку”. Вона займається цією справою не перший рік. Покупці про неї кажуть – уважна, компетентна, вміє знайти спільну мову з тими, хто звертається.
Фото Леоніда ШЛОМИ
Тепер придбання або ремонт окулярів для місцевого населення – питання непросте. До певної міри ситуацію вирішує звичайна жінка – К.П. Пузач, яка пропонує людям окуляри на „Коржівському ринку”. Вона займається цією справою не перший рік. Покупці про неї кажуть – уважна, компетентна, вміє знайти спільну мову з тими, хто звертається.
Фото Леоніда ШЛОМИ
Правоохоронцями Сновського району розкрито вбивство. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою
Щорським відділом Менської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства.
Стовп не витримав удару
Січень видався явно нещасливим для однієї електроопори у Сновську, розташованої біля магазину АТБ.
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