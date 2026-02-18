Колишній колгоспний пасічник перегорнув свою 98 літню сторінку

Це Григорій
Іванович Герасименко, якого днями із поважним 98річчям вітали і староста
Кучинівки Олена Недвіга, і багато знайомих та друзів не лише з рідного села. І
від сина з Городні він заздравиці отримав, і ще від одного, котрий наразі за
кордоном, і ось тепер долучаємося до них
і ми, променівці. Охоче пишеться про таких, як він героїв публікацій, залюбки
розповідається про нелегкий трудовий стаж, секрети довголіття.
Вони, як випливає з почутого, у любові Григорія Івановича до людей, у
тому позитиві, який повсякчас випромінює його добре й чуйне серце. А, можливо,
довголіттю сприяло й те, що довгий відрізок
буття він пропрацював на колгоспній пасіці і постійно вживав мед. Ласує
їм і до сьогодні. Продовжує він гідно справлятися з домашніми справами, має гарну
пам‘ять, цікавиться новинами в селі, співчуває всім постраждалим односельцям
від обстрілу, читає книги і періодичні видання, дуже радіє, коли до нього
приходить його незамінна помічниця Лариса Довбиш. Перевагу довгожитель віддає місцевій газеті
«Промінь», яку завжди чекає з нетерпінням. Григорія Івановича в селі визнано
найкращим, найпереконливішим оптимістом, патріотом рідного краю. Каже, що
Кучинівка для нього найкраще місце на землі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
