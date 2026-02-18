среда, 18 февраля 2026 г.

Колишній колгоспний пасічник перегорнув свою 98 літню сторінку

 

Це Григорій Іванович Герасименко, якого днями із поважним 98­річчям вітали і староста Кучинівки Олена Недвіга, і багато знайомих та друзів не лише з рідного села. І від сина з Городні він заздравиці отримав, і ще від одного, котрий наразі за кордоном, і  ось тепер долучаємося до них і ми, променівці. Охоче пишеться про таких, як він героїв публікацій, залюбки розповідається про нелегкий трудовий стаж, секрети довголіття.



Вони, як випливає з почутого, у любові Григорія Івановича до людей, у тому позитиві, який повсякчас випромінює його добре й чуйне серце. А, можливо, довголіттю сприяло й те, що довгий відрізок  буття він пропрацював на колгоспній пасіці і постійно вживав мед. Ласує їм і до сьогодні. Продовжує він гідно справлятися з домашніми справами, має гарну пам‘ять, цікавиться новинами в селі, співчуває всім постраждалим односельцям від обстрілу, читає книги і періодичні видання, дуже радіє, коли до нього приходить його незамінна помічниця ­ Лариса Довбиш.  Перевагу довгожитель віддає місцевій газеті «Промінь», яку завжди чекає з нетерпінням. Григорія Івановича в селі визнано найкращим, найпереконливішим оптимістом, патріотом рідного краю. Каже, що Кучинівка для нього ­ найкраще місце на землі.

Олена КОМПАНЕЦЬ

Фото Олени НЕДВІГИ

