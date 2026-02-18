Наша лікарня і її матеріальна база мовою гендиректорки Ірини Якубовської

Упродовж 2025 року з метою підвищення якості діагностики та лікування пацієнтів, а також покращення умов надання медичних послуг, за кошти бюджету громади для закладів охорони здоров’я Сновської громади було придбано сучасне медичне обладнання та допоміжні пристрої.
Зокрема,
закуплено стоматологічну установку з кріслом, яка дозволяє надавати якісну та
комфортну стоматологічну допомогу пацієнтам відповідно до сучасних медичних
стандартів.
Для відділень
інтенсивної терапії придбано шприцевий насос, що забезпечує точне та
безперервне дозоване введення лікарських препаратів, що є критично важливим при
лікуванні важких хворих.
Для
безпечного та зручного транспортування пацієнтів заклади охорони здоров’я
отримали візок для перевезення хворих,
який покращує умови догляду та мобільність пацієнтів.
Також
встановлено хірургічний стельовий світильник, який забезпечує якісне освітлення
операційного поля та сприяє підвищенню безпеки і точності хірургічних втручань.
Для потреб
лабораторної діагностики придбано центрифугу медичну лабораторну, що дозволяє
оперативно та якісно проводити лабораторні дослідження.
Окрім цього,
упродовж року було закуплено й інше важливе обладнання, необхідне для
повноцінного функціонування медичних закладів громади, зокрема: холодильник для
зберігання банку крові; низькотемпературний морозильник для медичного
застосування; систему рентгенівську діагностичну; розморожувач плазми;
холодильну камеру для зберігання тіл.
Оновлення
матеріальнотехнічної бази медичних закладів сприяє підвищенню якості та
доступності медичної допомоги для жителів Сновської громади, навіть за складних
умов воєнного часу.
P.S. Від редакції. Приємно було друкувати цей позитивний матеріал,однак,(поки з неофіційних джерел) ми дізналися, що нашу лікарню чекають і негативні зміни. Одна з найболючіших – ненаданняНаціональною службою здоров`я пакету на дозвілпроведенняхірургічнихвтручань з ІІ півріччя. Тобто, зрозумілішою для широкогозагалумовою, у нас не буде хірургії? А як же тодівиживати у зонібойовихдій на близькомуприкордонні, коли не те щощодня, щохвилиниможуть бути різніфорсмажори, пов`язані з оперативнимпорятунком людей?
