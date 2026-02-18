Після нещодавніх вибухів Ніна Борсук тимчасово оселилася у племінниці

Коли у Сновську 21 січня знову гуло й вибухало, Ніна Борсук була неподалік епіцентру події. Бо поруч її маленький будиночок і двір, клаптик земельки, все те, до чого звикла. Переїхала вона до Сновська із Низківки, розпрощавшись там із гектарними городами, коровами, качками, курми, забравши у місто найцінніше з того, що мала: донечку своєї сестри Крістіну, котрій стала мамою й тьотею в одній особі.
Ще в селі Ніна
Олександрівна дбала і про двох старшеньких
сестриних доню і сина, коли тій було, м`яко кажучи, не до них. Старші
нині вже «на своїх хлібах», які у них
не лише з присмаком «цукру», а й солоні. Але Ніна Олександрівна всіх любить, жаліє, намагається розуміти і
підтримувати. Жаліє її і
красуняплемінниця Юля, котра вже
заміжня і має гарнесенького маленького синочка, дбайливого чоловіка, власний дім у Чернігівському районі. Власне, якраз туди після страшного
переляку і пошкоджень вікон у будинку тьоті, вона приїхала і забрала її з
Крістіною пожити у них, подалі від
кордону, подалі від небезпеки. І хоча у нинішній час ця безпека є
абсолютно відносною, та сім`я обрала саме такий варіант.
– Я настільки
перелякалася, що знаходитися вдома просто не могла. Навіть через тиждень після цього
обстрілу у мене тремтіли руки,
повіки на очах і я уся здригалася від гурчання звичайного авто. Бо, здавалося,
що то шахед, що знову будуть вибухи, що щось станеться. Нас із Крістіною
(Авт.) врятувало від уламків скла те, що були за глухою стіною в іншій
кімнаті. А якби не це, мабуть,скінчилося
все б ще плачевніше.
Розповідаючи, НінаОлександрівна не стримуввласліз і дякувалабагатьомдобрим людям за оперативно підставленіплечі. Одним з перших примчав кум, який і позабивав вікна. Фіксувалапошкодженнякомісія з міськради, правоохоронці, телефонували, звали ночувати, навітьпожитиблизькі та знайомі, тобтосамотньоюпаніНіна не почувалася. Не почувається і сьогодні, протепокищо вона не вдома.
