Наша річка тепер може бути небезпечною

Водолазисапери
ДСНС Чернігівщини обстежили річку Снов та виявили залишки БпЛА.
Було проведено обстеження акваторії річки Снов (після повідомлення від місцевих рибалок про виявлення підозрілого предмета у воді). Під час обстеження фахівці встановили, що в річці знаходяться безпечні залишки літального апарата. Виявлений предмет було піднято на поверхню. Усі роботи виконувалися з дотриманням вимог безпеки.
ДСНС нагадує на необхідності дотримання правил безпеки у разі виявлення уламків ворожого дрона або ракети. У разі виявлення підозрілих предметів, схожих на уламки ракет чи БпЛА, у жодному разі не торкайтеся їх власноруч та не дозволяйте це робити іншим. Не переміщуйте підозрілі предмети, не намагайтеся їх розібрати, заносити до приміщень, закопувати в землю або кидати у водойми. Не фотографуйте знахідку та не публікуйте знімки в мережі Інтернет. За можливості позначте місце виявлення. Відійдіть від підозрілого предмета на безпечну відстань. Негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС за номером 101 або поліцію за номером 102.
