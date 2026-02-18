Живе серед нас така віддана громаді україночка

Креативну сновську красуню Людмилу Мелащенко земляки знають і по роботі в редакції, і по тому, як вона продовжує трудитися в різних торгових точках міста. Знають лише з гарної сторони. А ще пані Людмила відзначається своєю небайдужістю до тих питань, які хвилюють широкі кола громадськості, зокрема, простих людей. Прикладом є її бачення (в соцмережах) причин стану доріг, руху автотранспорту, обмежень у електропостачанні, зв’язку тощо.
Мабуть, тому, що дуже добре знає ціну нинішніх випробувань, ціну
боротьби друзів, родичів, сусідів за життя. Її сім`я вже мала втрати в цій
війні – моральні, матеріальні, але сили
духу не втрачала. Поранений в результаті обстрілу батько, переніс операції і
стає «на ноги», мати, за міліметри від голови якої пролетіли осколки, навчилася ще більше
берегти кожну ранкову і вечірню мить
свого буття, молитися за долю дітей і онуків. Намагається підтримати їх і сама
Людмила, у якої в душі багато світлих планів і задумів, незгасна віра в
перемогу наших захисників, у наведення порядку в рідному місті. Бо неприємні їй
розмови про постійні недоробки в роботі владних структур, той негатив, яким
нині насичена громада. Вона вірить, що після війни за роботу візьмуться
по-новому, з іншим підходом, головним в якому будуть люди з їхніми турботами.
До речі, Людмила Петрівна з`ясувала ситуацію, згідно якої було відсутнє
покриття мережі «Водафон», звернувшися
безпосередньо до операторів. Як виявилося, ті навіть не знали про наші
місцеві клопоти, про те, що їхні послуги абонентам просто недоступні – кому повністю, кому
частково. Пообіцяли, що картинку стану
справ негайно виправлять. От такі у нас живуть
україночки, такі чудові жінки!
