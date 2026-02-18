среда, 18 февраля 2026 г.

Олена Фомічова: «В моєму серці завжди є вона. Міцна та горда Україна»

 

Читаючи твори харків`янки Олени Фомічової, котра нині проживає у США, я відчуваю себе, ніби обсипаною пелюстками різноманітних квітів, ніби в коконі тепла і світла. І це на фоні усієї нинішньої холоднечі, буденності, напруги і тривог.

Мудро, щиро, лірично, філософськи й дуже поетично пані Олена створює свої шедеври, якими захотілося поділитися з нашими читачами.

До речі, вона залюбки читає на блозі наш «Промінь» і навіть вирішила передплатити з березня видання публічній бібліотеці та українській церкві на ім`я протоієрея Андрія Сильченка. Ми всі їй безмежно вдячні.

В моєму серці

Я Богу дякую за те, що ще жива,

 Що не забрав ковід у свої пащі.

Можу до рими підібрать слова,

Писати вірш та не питати: «Нащо?»

Та висловити задум у рядках,

Коли на серці так буває гірко,

Новини в змозі Всесвіт налякать.

І на Землі є монстр, як чорна дірка.

Він поглинає мозок і життя,

Руйнує кривда незміцнілі душі.

В минуле вже немає вороття.

В майбутнє зазирнути мушу.

Закінчиться колись і ця війна,

Розквітнуть мальви, соняшник, калина.

 В моєму серці завжди є вона:

 Міцна та горда, вільна Україна!

До мами

Вже блищить волосся посивіле,

Ніби снігом припорошене колосся.

 Мамо, ти голубка сизокрила,

Пташенята вже твої дорослі.

Твоя доля, наче поле біле,

Що вітри і гнули, і ламали.

Та нема у світі тої сили,

Щоб любов велику руйнувала.

Пам`ятаєш нас іще маленьких,

Жовтодзьобих пташенят - свою малечу.

Надірвала ти своє серденько,

Що у грудях стогне і щебече.

Стежать за холодними зірками

 Найдорожчі в світі сірі очі.

 Мамо, не сумуй за діточками,

Не журись, рідненька, серед ночі.

Вже блищить волосся посивіле,

Ніби снігом припорошене колосся.

Мамочко, голубко сизокрила,

Пташенята вже твої дорослі.

