Грип А поширюється Сновщиною

Як повідомила «Променю» головний лікар центру первинної медичної допомоги Олена Шарпан, наразі у громаді перевищено епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на 20%. COVID 19 не зафіксовано.
Лише за
останній тиждень до медичної установи звернулося 120 осіб. Більшість хворих –
діти від 5 до 14 років та працездатне населення 3064 років. При ретельному
обстеженні пацієнтів, у більшості з них виявлено грип А, серед них 9 дітей.
На жаль, є
непоодинокі випадки, коли люди звертаються до лікарів вже з ускладненням
(найчастіше у вигляді пневмонії). Тоді таких пацієнтів ми направляємо до
стаціонарного відділення. Стається це передусім через не своєчасне звернення до
сімейних лікарів та самолікування. Тож зараз треба бути особливо пильними і при
найменших проявах захворювання звертатися за консультацією та допомогою.
– На відміну
від ГРВІ, розповідає Олена Шарпан, симптоми грипу А проявляються раптово,
часто протягом кількох годин, і характеризуються важким перебігом. Основні
ознаки включають різкий підйом температури до 38–40 °C, сильний озноб, виражену
ломоту в м›язах і суглобах, головний біль, слабкість, сухий кашель із болем у
грудях, іноді — біль в очах, світлобоязнь, нежить або біль у горлі.
При грипі
респіраторні симптоми (кашель, нежить) приєднуються пізніше, а при застуді
переважають з самого початку.
Своєрідним
захистом від грипу залишається вакцинація. До речі, з початком епідемічного
періоду щеплення зробили 83 особи, з них 20 дітей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий