среда, 18 февраля 2026 г.

Грип А поширюється Сновщиною

 

Як повідомила «Променю» головний лікар центру первинної  медичної допомоги Олена Шарпан, наразі у громаді перевищено епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на 20%. COVID 19 не зафіксовано.

Лише за останній тиждень до медичної установи звернулося 120 осіб. Більшість хворих – діти від 5 до 14 років та працездатне населення 30­64 років. При ретельному обстеженні пацієнтів, у більшості з них виявлено грип А, серед них 9 дітей.

На жаль, є непоодинокі випадки, коли люди звертаються до лікарів вже з ускладненням (найчастіше у вигляді пневмонії). Тоді таких пацієнтів ми направляємо до стаціонарного відділення. Стається це передусім через не своєчасне звернення до сімейних лікарів та самолікування. Тож зараз треба бути особливо пильними і при найменших проявах захворювання звертатися за консультацією та допомогою.

– На відміну від ГРВІ, ­ розповідає Олена Шарпан, симптоми грипу А проявляються раптово, часто протягом кількох годин, і характеризуються важким перебігом. Основні ознаки включають різкий підйом температури до 38–40 °C, сильний озноб, виражену ломоту в м›язах і суглобах, головний біль, слабкість, сухий кашель із болем у грудях, іноді — біль в очах, світлобоязнь, нежить або біль у горлі.

При грипі респіраторні симптоми (кашель, нежить) приєднуються пізніше, а при застуді переважають з самого початку.

Своєрідним захистом від грипу залишається вакцинація. До речі, з початком епідемічного періоду щеплення зробили 83 особи, з них 20 дітей. 

 

Тетяна КОВТУН

Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)