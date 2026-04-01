Великодні кролики прикрасили територію ліцею №1

Напередодні найбільшого та найсвітлішого християнського свята Великодня територія Сновського ліцею №1 стала по-справжньому святковою та атмосферною.
Причина тому – неймовірно гарні великодні атрибути: кошик з писанками і крашанками та милі великодні кролики з пасочками. Ідея створити таку красу виникла у заступниці з навчально-виховної роботи Яни Биши. Підтримали її і колеги – вчитель трудового навчання Олександр Закружний, вчителька образотворчого мистецтва Тетяна Корінь та, звичайно ж, діти – члени гуртка «Хамелеон». Втілити все задумане в життя допомагав і заступник з господарчої роботи Димитрій Ісаков. Ось так, спільними зусиллями та загальною підтримкою колективам школи вдалося підняти святковий настрій не лише у своїх колег, але й усіх жителів міста. Адже люди, які проходять повз територію закладу, не просто милуються красивою картинкою та фотографуються на локації, але й отримують гарний настрій та позитивні емоції.
Тетяна КОВТУН
