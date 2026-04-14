Максима Мойсієнка шахед убив посеред власного двору

Вечір четвертого квітня назавжди залишиться у пам’яті родини Максима Мойсієнка та всіх жителів міста одним із найстрашніших та найтрагічніших за весь період війни. Саме тоді не стало сорокарічного Максима Мойсієнка, якого посеред власного двору розірвав російський безпілотник.
Цього дня у місті було неспокійно. Тривога лунала майже цілий день. Проте на вечір ситуація стала ще гнітючішою. Два шахеди кружляли над містом понад сорок хвилин. І якщо одного з них успішно ліквідували, то інший розірвався просто над містом. Над мирними людьми, які готувалися до Вербної неділі, господарювали на присадибних ділянках, просто жили своє повсякденне життя. Максим на той час був у власному дворі біля гаража. Саме там його і не стало. Смерть була миттєвою – його розірвало на шматки. Чудом лишилася живою родина чоловіка – дружина Ольга та тринадцятирічна донька Марія, які на період удару були у будинку. Будинок також зазнав значних руйнувань. Трохи менше постраждали оселі у сусідів. Ударною хвилею у них вибило вікна та двері. Пошкоджено покрівлю.
Максим Мойсієнко працював інженером лісового господарства у місцевому райагролісгоспі ще з 2009 року. За словами його колег, Максим з першого ж дня зарекомендував себе як спеціаліст, який надзвичайно добре знав свою справу, любив її усім серцем.
– У колективі чоловік користувався повагою та авторитетом, а за роки роботи в лісгоспі став для своїх колег справжнім другом та товаришем, - згадують колеги по роботі. – Він був щирим, справедливим та добрим. Завжди піклувався та турбувався про інших. А найголовніше – він був сім’янином з великої літери. Щодня з неймовірною радістю поспішав до свого родинного гніздечка, проводив з ними кожну вільну хвилинку. Смерть Максима стала для нас неймовірною втратою, тією раною, яка загоїться ще не скоро.
Вже наступного дня на місці трагедії працювала комісія міської ради, яка провела обстеження території та зафіксувала наслідки руйнувань. Фахівці здійснили детальний опис пошкодженого майна для подальшого складання відповідного акту, документуючи всі виявлені збитки. На допомогу постраждалим власникам домогосподарств прибули представники БФ «Рокада», Спільно з міською радою було передано OSB-плити, плівку та шифер для ліквідації наслідків вибуху.
Четвертого квітня окупанти вдарили й по сільськогосподарському підприємству. Виникла пожежа, є пошкодження будівлі. Також відбулося загорання сухої трави на площі 5 гектарів через падіння російської «герані». Пожежу ліквідували.
Тетяна КОВТУН
