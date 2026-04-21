Культура на Сновщині розвивається попри все

Не зважаючи на складну безпекову ситуацію, постійні звуки повітряної тривоги, часті обстріли громади, культура нашої Сновщини продовжує жити. Наші земляки, наші невтомні люди продовжують творити, плекати та розвивати рідні звичаї, традиції та не дають забувати нам, що попри всі негаразди і лиха, слід кожному знайти хвилинку для душевного відпочинку та спокою.
За словами начальника відділу культури і туризму міської ради Наталії Добненко, наразі на території громади продовжують діяти майже всі культурні заклади, що і до воєнного часу.
Сновська музична школа імені Натана Рахліна
Це справжня перлина нашої громади. Той культурний осередок, який не можна порівнювати з жодним закладом міста. Всі викладачі віддаються своїй справі стовідсотково, а вихованці щодня поспішають на репетиції та тренування з неабияким трепетом та захватом. Чи не щотижня діти та викладачі отримують першість у різноманітних конкурсах та фестивалях не лише обласного рівня, а й всеукраїнського та міжнародного. Такі досягнення говорять самі за себе.
Попри все, люди продовжують читати
Бібліотечну систему нашого краю представляє Сновська публічна бібліотека, до якої входить п’ятнадцять філіалів по селах громади та дитяча книгозбірня.
Петрівський філіал Сновської публічної бібліотеки спільно з Будинком
культури провели для малечі пізнавальну годину народознавства.
Навіть у максимально наближених до кордону селах, книгозбірні продовжують не просто працювати, а підтримувати та надихати своїх відвідувачів. Адже вже дуже давно книгозбірні стали не просто місцем, куди можна прийти за цікавою книгою, а й просто поспілкуватися, цікаво та корисно провести час. Бо більшість бібліотекарів, хоч і працюють на неповну ставку, стараються проводити різні заходи, тематичні виставки, квести (особливо у селах, де лишилися школи). Тихоновичі, В. Щимель, Займище, Кучинівка, Низківка, Н.Боровичі, Петрівка, Рогізки, Смяч, Сновське, Ст. Рудня, Суничне, Хотуничі, Тур`я - тут книгозбірні попри все лишаються головним культурним осередком села.
– Суттєвого поповнення книжкових фондів наразі не відбувається, - розповідає Наталія Добненко. - Періодичні видання виписуємо самостійно.
Проте, приміром у Петрівській бібліотеці його очільниця Наталія Сергеєва минулого року почала власними силами поповнювати фонд. Вона оголосила про збір книг у соціальних мережах і люди відгукнулися і дійсно передали сюди багато літератури. У Кучинівці Людмила Ковалевська, створивши дитячий простір, також завжди гідно організовує багато заходів, вміє зацікавити маленьких відвідувачів. Не можу не згадати і про Староруднянську (Надія Мося) та Тихоновицьку (Світлана Чечко) книгозбірні. Тут також бібліотекарі живуть своєю справою.
Всіма силами ми продовжуємо гідно утримувати всі приміщення. Там, де потрібно, виконували поточні невеличкі ремонти. Проте, через всім відому ситуацію, якихось капітальних змін поки не плануємо. До речі, саме через часті обстріли тимчасово не працює Тур`янська бібліотека.
Наші міські бібліотеки – це взагалі окремий світ. Ту кількість виставок, заходів та розваг, які вони створюють важко й перелічити. Їх очільниці пишуть проєкти та роблять все для того, аби залучити якомога більше людей до своєї діяльності. Не можу не сказати і про нашого Олексія Сименка – працівника з благоустрою. Він – людина із золотими руками, яка може із підручних засобів створити справжню красу та окрасу закладів. Майже все у цих приміщеннях створено його дбайливими та працьовитими руками.
Концерти тепер проводимо в укриттях
Не можна уявити культуру Сновщини без будинків культури та сільських клубів. На території громади є 9 БК (Гірський наразі не працює) та 14 клубів (Єлінський та Клюсівський повністю зруйновані через активні бойові дії, Гуто-Студенецький також не працює).
Наразі за підтримки ГО «Лампа» втілюється в життя проєкт «Стійка Я: підтримка, розвиток та безпека для сільських жінок та дівчат Сновської громади», що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використання ключових можливостей миробудівництва. Проєкт передбачає поповнення клубних закладів технічним обладнанням, зарядними станціями, павербанками, меблями тощо, а також створення пандусів. Реалізація проєкту має відбутися до жовтня.
– Наразі будинки культури та клубні заклади не можуть працювати так, як працювали раніше,- каже Наталія Михайлівна. – Проте навіть у такий час працівники готують тематичні концерти та різноманітні заходи (звичайно, там, де дозволяє безпекова складова). У Сновську всі репетиції та й заходи вже певний час проводяться в укритті. Воно вміщує 115 людей.
Сновський історичний музей
Не можна не згадати і про такий важливий, дорогий та рідний для жителів нашого краю, і не тільки, історичний музей. Його директорка Валентина Москаленко своїм творчим підходом, новими ідеями та задумами з кожним роком залучає до діяльності закладу все більше і більше людей, які навіть попри постійні повітряні тривоги знаходять у собі сили та натхнення приходити до закладу та насолоджуватися компанією однодумців та людей, яким не байдужа історія своєї громади.
Пишаємося нашими колективами
Неможливо переоцінити творчий вклад у розвиток культури таких колективів, як зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (керівник – заслужений працівник культури Світлана Горбатович), дитячий зразковий вокальний колектив «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко), народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» та народний аматорський хоровий колектив «Спадщина» (керівник Оксана Бондаревська), народний аматорський театральний колектив «Муза» (керівник Лідія Легеза), оркестр народних інструментів (керівник Тамара Гребенюк) та оркестр духових інструментів (керівник Леонід Рибальченко).
Без цих відданих своїй праці людей неможливо уявити жодне свято, жоден концерт та захід, який відбувається у нашій громаді.
Тетяна КОВТУН
