Юлія Дрозд: «Музична школа – своєрідна школа життя»

Фортепіано – один із найкрасивіших за звучанням музичних інструментів у світі, якому під силу будь-який стиль – від класики до джазу, року або поп-музики. Щиро полюбляють цей витончений та водночас величний інструмент і у нашому містечку. Навчитися його неймовірній грі можна у Сновській музичній школі імені Натана Рахліна. Тут на фортепіанному відділі працює п’ятеро викладачів: завідуюча відділом, старший викладач Юлія Дрозд, старший викладач Наталія Лашук та викладачі Наталія Павленко, Вікторія Маковецька та Марія Тєлєгіна.
Всього на факультеті 46 учнів, 6 з них навчаються дистанційно, знаходячись за кордоном.
– Наразі ми переживаємо дуже складні часи, – ділиться завідуюча відділом Юлія Дрозд. – Сьогоднішні реалії змусили викладачів працювати в дистанційному форматі, але ж живе спілкування з учнями ніщо не замінить. Тому ми відчинили двері своїх домівок і створили всі умови для навчання у себе вдома. Звісно ж, при тісній взаємодії з батьками, за що ми їм безмежно вдячні.
Головною проблемою у закладі є відсутність власного укриття. Ми не маємо змоги проводити репетиції, ту кількість концертів, яка в нас була раніше, якихось творчих заходів. Не можемо в такому форматі, як було раніше, готувати учнів до конкурсів, адже піаністам треба надавати записи тільки на роялі, а наш рояль вже дуже старенький, йому більше 60 років. Дітям грати на ньому важко і так, а якщо не торкатися інструменту протягом кількох місяців або й семестру, надолужувати це дуже складно. Але ми не опускаємо руки і намагаємося знаходити вихід. Чекаємо відбоїв тривоги і приходимо займатися, записуватися та з усіх сил готуватися до конкурсів.
І такі старання викладачів та учнів не даремні. Адже чи не щомісяця, заклад отримує нові й нові подяки, грамоти та всеукраїнське визнання. Постійну участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах приймають чимало вихованців факультету: Анастасія Сотник, Дар’я Минченко, Софія Охременко, Поліна Горбатович (викладач Наталія Павленко); Анна Хомчук, Домініка Коноваленко (викладач Марія Тєлєгіна); Анна Клюзко (ст. викладач Наталія Лашук); Софія Анищенко (ст. викладач Юлія Дрозд); Максимельян Любінецький (проживає в Канаді та бере активну участь в заходах та конкурсах, представляючи наш навчальний заклад за кордоном (викладач Марія Тєлєгіна). Дві учениці – Анна Клюзько та Анна Хомчук брали участь в творчому проєкті для талановитої молоді, який відбувався в м. Рига (Латвія).
Продовжує навчання за фахом в Чернігівському коледжі імені Левка Ревуцького Віолетта Биховець. За фахом працює випускниця Діана Атрощенко.
– Звісно ж, діти зараз вступають до музичної школи не так масово, як раніше, - ділиться Юлія Дрозд. – Навчатися музиці – дуже важко. Наразі ми перейшли на нові програми, виконуємо багато методичної роботи, постійно беремо участь в різних проєктах, конкурсах, семінарах, підвищуємо свою кваліфікацію та працюємо над своїм самовдосконаленням. Фактично викладач з музичного інструменту навчається все своє життя, бо кожна дитина – новий світ вражень, відкриттів, новий досвід. Тут треба бути і психологом, і артистом, і прикладом для своїх учнів, адже сучасні діти потребують не тільки уваги, а й хочуть нових вражень. Тому ми працюємо і над вибором репертуару, беремо активну участь не тільки в своїх професійних заходах, а й виховних. Наші концерти – не просто виступи – це продумане дійство з створеним сценарієм, тематикою, фотозоною. Викладачі відділу працюють в якості концертмейстерів на всіх відділах нашої школи і супроводжують не тільки концертні виступи дітей, а й конкурсні, бо вони відбуваються в основному тепер онлайн, то за інструментом проводиться дуже багато часу.
Викладачі відділу не просто вчать грати дітей на інструменті, а вчать їх бути дисциплінованими, зібраними, вміти долати труднощі. Адже музична школа – своєрідна школа життя, де інколи відкривають не просто талант, а частинку свої душі.
Тетяна КОВТУН
Фото з архіву закладу
29 березня відзначається Всесвітній день фортепіано. Свято припадає на 88 день року, що символізує 88 чорно-білих клавіш. Фортепіано своїм неповторним звучанням дарує радість протягом століть і не втрачає своєї популярності й сьогодні. Цей інструмент поєднує душу з вічністю, перетворюючи вібрації струн на найщиріші людські емоції. Чорно-білі клавіші фортепіано символізують контрасти життя, що грає унікальну мелодію між радістю і смутком...
