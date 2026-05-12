Небайдужі жіночки системно допомагають ЗСУ

Небайдужістю, активністю, патріотизмом наповнена група кучинівських жіночок, котрі вже кілька років поспіль продовжують надавати допомогу нашим захисникам. А це і плетіння маскувальних сіток, і збирання коштів на необхідні військовим пристрої, випічка, виготовлення різних смаколиків, організація відправки зібраного безпосереднім адресатам.
Слід зазначити, що кожна з жінок має сім’ю, господарство, присадибні ділянки, купу іншої роботи, але ні в якому разі ніхто з них не рахується ні з часом, ні з навантаженнями. І не скаржаться на здоров’я, відсутність часу, не шукає причини не працювати. Всі знаходять можливість збиратися і наближати світлий день миру й перемоги.
Комментариев нет:
Отправить комментарий