У деякі села громади мобільні бригади лікарів більше не їздять

На сьогодні сільська медицина Сновщини представлена однією амбулаторією загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я, трьома пунктами здоров’я в Петрівці, Рогізках та Нових Боровичах, а також сімнадцятьма медичними пунктами тимчасового базування.
За словами головного лікаря ЦПМД Олени Шарпан, за минулий рік через активні бойові дії було ліквідовано два заклади у Клюсах та Єліному.
Більшість фельдшерів наразі працює на неповну ставку (за винятком тих населених пунктів, де кількість людей перевищує 500 осіб). Проте не зважаючи на невисокі заробітні плати, складні умови праці та й навіть безпекову складову, фельдшери продовжують віддаватися своїй справі сповна. Вони і вдень, і вночі поспішають надавати допомогу своїм односельцям, підтримувати їх та вірити в краще.
Зараз фельдшери в основному виконують призначення лікаря і не проводять власних консультацій. Натомість на їх плечах чимало надзвичайно важливих аспектів. Вони надають екстрену медичну допомогу до приїзду лікаря, оглядають пацієнтів, вимірюють пульс/тиск, встановлюють первинний діагноз.
На них ще і супровід хворих під час госпіталізації, проведення щеплень, профілактичних оглядів, виконання маніпуляцій (ін`єкції, перев`язки).
Щомісяця до населених пунктів виїздить мобільна бригада лікарів. Фактично це поява в селі своєрідної лікарні на колесах, де людям можуть виміряти тиск, рівень цукру у крові тощо. Медики оглядають селян, консультують, видають базові ліки, за потреби дають направлення до вузьких спеціалістів.
Найчастіше у складі таких бригад їздять сімейні лікарі, рідше - спеціалісти вузького профілю – гінекологи, ендокринологи, кардіологи.
Через безпекову ситуацію мобільній бригаді заборонено виїзд до сіл, близьких до кордону. Це Жовідь, Тихоновичі. До Нових та Старих Борович поки ще їздять. Як і до Іванівки.
Тетяна КОВТУН
