Нові можливості для пацієнтів: у Сновській ЦРЛ запрацювала телемедицина

У КНП «Сновська центральна районна лікарня» з’явилася можливість отримувати консультацію вузькопрофільних спеціалістів кластерних та надкластерних закладів, не залишаючи при цьому межі громади. Лікарняний заклад отримав від французьких благодійників сЗМедікла САС спеціалізований апарат для якісного телемедичного зв’язку вартістю понад 2 млн грн. Простими словами – пацієнт приходить у заздалегідь визначений час, а по той бік екрану підключається необхідний йому лікар і здійснює консультування онлайн. Перевагою даного виду прийому є відсутність потреби у поїздках та перебування в чергах.
Послуга доступна для амбулаторних пацієнтів при наявності медичних показань. Процес консультування координується лікарями поліклінічного відділення. Кожен лікар має перелік доступних консультантів за спеціалізаціями: інфекційні хвороби, акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, дерматологія, дитяча алергологія, дитяча кардіологія, дитяча пульмонологія, педіатрія, неврологія дитяча, нефрологія дитяча, ендокринологія, ендокринологія дитяча, хірургія, торакальна хірургія, онкохірургія, торакальна онкохірургія, травматологія і ортопедія, нейрохірургія, дитяча хірургія, урологія, судинна хірургія, кардіохірургія, отоларингологія.
За потреби звертайтеся до профільного спеціаліста КНП «Сновська ЦРЛ» аби потрапити на такий прийом. Телемедична консультація є повноцінним медичним прийомом. Всі висновки та призначення фіксуються в електронній медичній картці.
