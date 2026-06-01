26 травня у Сновську було страшно

Вівторок 26 травня у Сновську був занадто напружений і небезпечний. У результаті страшного обстрілу важко поранено молоду жінку, депутатку міськради В.Никитенко...
Вона перебувала на кладовищі, де похований її чоловік-Герой, коли туди прилетіли вбивчі ворожі осколки. Наразі її ушпиталізовано. (Оголошуємо збір коштів на лікування пані Вікторії: номер картки – 4149497505741605). На Алеї Героїв кладовища нині моторошна руйнація. Ще кілька ударів прийшлося на залізницю. Є серйозні пошкодження. Знову вилетіло скло з редакційних вікон, порозбивалися вазони з квітами, впали люстри зі стелі, колектив полишив робочі місця. Страшно. Боляче. Неприйнятно! Безпеки нам, люди, і найскорішого припинення кривавої війни!
