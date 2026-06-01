26 травня у Сновську було страшно


Вівторок 26 травня у Сновську був занадто напружений і небезпечний. У результаті страшного  обстрілу важко поранено молоду жінку, депутатку міськради В.Никитенко... 





Вона перебувала  на кладовищі, де похований її чоловік-Герой, коли туди прилетіли  вбивчі ворожі осколки. Наразі її ушпиталізовано. (Оголошуємо збір коштів на лікування пані Вікторії: номер картки –  4149497505741605). На Алеї  Героїв кладовища нині  моторошна руйнація. Ще кілька ударів прийшлося  на  залізницю. Є  серйозні пошкодження. Знову вилетіло скло  з редакційних вікон, порозбивалися  вазони з квітами, впали люстри зі стелі, колектив полишив  робочі місця. Страшно. Боляче. Неприйнятно! Безпеки нам, люди, і найскорішого припинення  кривавої війни!


Автор: на
