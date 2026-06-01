Вшанували Героїв Сновщини

Суботнього травневого ранку жителі Сновщини зібралися у центральному парку на Алеї героїв, щоб подякувати тим мужнім воїнам, яким ми завдячуємо нашим сьогоденням, а також вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя за свободу країни.
Батьки, дружини, діти, родичі та знайомі наших загиблих Героїв приїхали з різних куточків громади, аби разом вшанувати пам’ять їх найдорожчих, найрідніших людей. Захід виявився досить щемливим, сумним, наповненим слізьми та гіркотою втрати.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих українських воїнів та всіх, хто загинув внаслідок військових дій. Подякував та низько вклонився Героям і міський голова Олександр Медведьов.
Почесну відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Комбатантський хрест» (посмертно) та нагрудний знак «Честь та пам’ять» було вручено сестрі нашого земляка – загиблого солдата Володимира Муравка.
На завершення присутні поклали квіти до Стели Захисникам України.
23 травня – День Героїв – національне українське свято на честь борців за волю та незалежність нашої держави. Люди, що цілковито поклали своє життя на ваги свободи українського народу, існували в різні часи становлення нашої держави. Починаючи з часів Київської Русі, продовжуючи часами Гетьманської ери та процвітання Запорізької Січі, в недовгий період існування Української Народної Республіки та Української повстанської армії. Ціла плеяда нових героїв з’явилася в останні роки, під час російської агресії на сході країни. Вони були, є і будуть завжди. Тому День Героїв, що святкується щороку 23 травня, завжди буде важливим та актуальним для кожного українця. Адже тільки завдяки героїзму наших краян у всі часи та епохи, наша держава сьогодні знаходиться на мапі землі.
Тетяна Ковтун
Фото автора
