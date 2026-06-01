Не так сталося, як гадалося, або про те, як День передплатника майже провалився

Врятували акцію, яка оголошувалася заздалегідь, а була проведена 25 травня, десяток вірних «Променю» людей. Вони не побоялися ні сигналів повітряної тривоги, ні пересторог про сумне майбутнє медійного простору, а взяли і завітали на пошту. Усміхнені, позитивні, незламні передплачували вони районку і на друге півріччя і окремо на поточний червень. Кожному нашому читачеві від «Променя» вручалися скромні призи, кожного з них ми намагалися розговорити, вислухати, почути. Обіцяли стояти до кінця, віддаючись рідній газеті серцем і знаннями.
Щодо тематики майбутніх публікацій, то, як не дивно це констатувати у нинішній воєнний час, вона сходилася до побажань більше писати позитиву, давати рецепти здоров`я, різних страв, кросворди, показувати світ захоплень жителів сіл та міста.
Р.S. Віддаємо належну повагу і вдячність усім до єдиного працівникам пошти, котрі намагалися сприяти хоч трохи кращому результату цієї акції, разом з нами «доживляти» напівживу газетну нішу. Вона, дійсно, на межі, але досі жива, глибока, наповнена духом оптимізму й патріотизму.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На світлинах –
День передплатника в дії.
