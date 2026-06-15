понедельник, 15 июня 2026 г.

Газетний номер створювали і передавали на розтрощених робочих місцях

 Вибиті  вікна, поламані меблі, протяги, скрізь скло - такою була творча обстановка під час створення, обробки і передачі цього номера  у видавництво. А там - часовий графік і обов`язкова передоплата, там - чіткість і неприйняття будь-яких виправдань з  посиланням на форс-мажорні обставини. 



Словом, вийшло, як вийшло. Ви, наші дорогі читачі, самі все бачите. Власне, у ваших руках і  все наше існування чи неіснування  у  другому півріччі: передплатите «Промінь» - газета буде, не передплатите - не буде!!! Ціну редакція не підіймає, різножанрову тематику - не змінює, залишивши домінатними  сюжети про  воїнів-Героїв, жителів громади, чиїм життям можна гордитися і брати з нього приклад. Красно дякую всім нашим прихильникам за  дієву підтримку, за незраду і довіру, розуміння того, що ніяке інше (об`ємніше, красивіше  в оформленні і кольоровій гамі), але чуже видання не може бути ближчим, ріднішим свого.

Автор: на

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