Внаслідок атаки ворожого дрона загинув поліцейський Дмитро Лисенко

Трагічно обірвалося життя капітана поліції Дмитра Лисенка — інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції.
Поліцейський присвятив службі в органах внутрішніх справ та Національній поліції майже 17 років життя. Свій професійний шлях він розпочав у 2009 році курсантом Харківського національного університету внутрішніх справ. Після завершення навчання проходив службу на різних посадах у підрозділах поліції Чернігівщини, а з січня 2024 року ніс службу у відділенні поліції № 2 (м. Сновськ). Був учасником бойових дій.
Перебуваючи поза службою, Дмитро загинув унаслідок атаки російського дрона на території Городнянської громади. Там у нього був будиночок.
Колеги згадують Дмитра як відповідального, порядного та надійного поліцейського, справжнього професіонала своєї справи, який користувався заслуженою повагою серед колег і друзів.
Гарна у нього сім`я, донечка, яку треба ставити на ноги і лікувати, чудові, роботящі, авторитетні батьки, які живуть у Смячі, гарні друзі. Жити б і жити нашому землякові, захищати рідну землю й розбудовувати її після настання миру.
Болюча, невиправдана ця втрата і неймовірно тяжке горе.
Співчуваємо. Сумуємо…
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