Перше червня як символ захисту дитинства та пам’яті про нього

1 червня світ відзначає День захисту дітей, день, коли маємо пам’ятати, що безпека дітей – це не тільки присутність батьків поруч, це здатність батьків підготувати маленьких до справжнього світу та подарувати їм відчуття щастя та захисту.
Однак сьогодні це відчуття захисту зазнає найважчих випробувань. Реальність, у якій опинилися наші діти, далека від безтурботної казки. Зараз, в умовах війни, поняття безпеки для багатьох із них стало відносним або й узагалі недосяжним. Сотні тисяч маленьких людей змушені засинати під звуки повітряних тривог, ховатися в холодних укриттях або залишати свої домівки, іграшки та друзів, тікаючи від небезпеки в холодні підвали або на зовсім незвідану чужину. Війна цинічно втрутилася в їхнє дитинство, перетворивши право на мирне життя на виклик долі.
Тому цей День захисту дітей — це не про кульки й розваги. Це день глибокого усвідомлення нашої відповідальності.
Чи на часі свято
під час війни?
Про це ми запитали у місцевих жителів, яких зустріли на вулицях міста.
Валентина Іванівна, місцева жителька:
- Нічого поганого в цьому не бачу. Нехай буде свято.
Раїса Антонівна, пенсіонерка:
- Відзначати потрібно, щоб малеча розуміла суть цього дня. Війна війною, але для дітей свята мають організовуватися. Звісно, безпеку всі мають враховувати.
Сергій Олександрович, пенсіонер:
- Якщо влаштовувати гучні танці з феєрверками — це не на часі. Якщо ж це день на честь матерів та дітей — тоді так.
Надія Яківна, пенсіонерка:
- На часі свято. Життя триває, і потрібно робити все можливе, аби діти відчували своє дитинство
Онука Тамари Яківни наразі живе в Чернігові та активно займається танцями.
Попри щоденні виклики та страшні трагедії, які принесла війна в нашу країну, життя не зупиняється. І саме в цьому питанні жителі міста одностайні: українські діти не мають жити в суцільній темряві дорослих проблем. Навіть під час війни у них має бути дитинство — з його маленькими радощами, безпечними святами та вірою в дива. Адже саме заради їхнього майбутнього сьогодні виборюється наше сьогодення.
Ольга МЕЛАЩЕНКО
