Сновщину відвідав Посол Швейцарської Конфедерації в Україні пан Фелікс Бауманн

Разом із ним до громади завітали начальник відділу з адміністративних, фінансових, консульських та кадрових питань Посольства Швейцарії в Україні пан Гайтан Каррел, заступник керівника програми співробітництва Посольства Швейцарії в Україні пан Філіп Брюггер та старша координаторка програм Посольства Швейцарії в Україні пані Ілона Постемська.
Метою візиту стало ознайомлення представників делегації з перебігом та результатами проєктів, які були реалізовані та продовжують впроваджуватися за підтримки Швейцарської Конфедерації.
Поважних гостей зустріли міський голова Олександр Медведьов, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Володимир Карпенко та начальниця Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради Наталія Лахадинова.
Для делегації провели екскурсію Дія.Центром, який було відкрито 31 травня 2024 року, та ознайомили гостей із процесом будівництва й облаштування ЦНАПу, безпосереднім наданням нині адмінпослуг на кожному робочому місці.
Супроводжували делегацію менеджер регіонального компоненту Програми EGAP Сергій Гунько та регіональна координаторка Програми EGAP у Чернігівській області Юлія Масляна.
Від імені жителів Сновської громади висловлюємо щиру вдячність нашим партнерам за будівництво сучасного, енергонезалежного та безбар’єрного Дія.Центру, в якому сьогодні надається понад 260 адміністративних послуг — від оформлення паспортних документів і реєстрації місця проживання до сервісів «Я — Ветеран» та «єМалятко».
Для відвідувачів тут створено комфортні та доступні умови: облаштовано безбар’єрний вхід, зручні зони очікування, зрозумілу навігацію, дитячий куточок і місце для заряджання гаджетів. Також діють електронна черга, система попереднього запису та зона самообслуговування, є можливість скористатися мобільною валізкою вдома для маломобільних груп населення.
У відділі працюють 12 спеціалістів. Крім того, через віддалені робочі місця у старостинських округах жителям сільських населених пунктів надається ще понад 90 адміністративних послуг.
Візит швейцарської делегації став підтвердженням успішної співпраці Сновської громади з міжнародними партнерами.
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