Перелік населених пунктів з обов`язковою евакуацією з 1липня

Рада оборони Чернігівщини на запит військових ухвалила рішення про обов`язкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах: Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус.
Перелік населених пунктів з обов’язковою евакуацією з 1 липня: Корюківська громада: Прибинь, Шишківка, Рудня. Городнянська громада: Лемешівка, Мощенка. Новгород-Сіверська громада: Вороб`ївка, Камінь, Кам`янська Слобода, Карабани, Чайкине. Семенівська громада: Газопровідне, Олександрівка.
Також ухвалили рішення про продовження обов`язкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться у повідомленні, охочі жителі виїхали, решта — писали відмови.
Названо такі населені пункти: Сновська громада: Гірськ. Городнянська громада: Берилівка. Новгород-Сіверська громада: Бучки, Грем’яч, Будо-Вороб`ївська. Семенівська громада: Костобобрів, Залізний Міст.
За даними громад та РВА, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них — 120 дітей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий