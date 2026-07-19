Зона ризику — 100 кілометрів: до чого готуватися українським регіонам

АЗС, поштові термінали, невеликі склади, ремонтні бази, залізниця та місцеві підстанції можуть дедалі частіше ставати цілями російських ударів, попереджають жителів країни.
Російсько-українська війна вступає у фазу, в якій відстань від лінії бойового зіткнення дедалі менше гарантує безпеку. Паралельно з боями на фронті розгортається масштабне протистояння за тил: логістику, енергетику, транспорт, паливне забезпечення, промислові потужності та здатність держави підтримувати нормальне життя в регіонах.
Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов, відомий за позивним «Флеш», попередив, що Росія може розширити кампанію ударів по об’єктах на глибині приблизно до 100 кілометрів. Ідеться не лише про великі військові бази, склади боєприпасів чи енергетичні вузли. Потенційними цілями можуть ставати автозаправні станції, поштові відділення, логістичні термінали, підприємства, бази сільськогосподарської і будівельної техніки, ділянки залізниці, автомобільні дороги та підстанції місцевого значення.
Це попередження не слід сприймати як офіційно встановлений перелік майбутніх російських цілей або як точну географічну межу небезпечної зони. Бескрестнов описує тенденцію: противник отримує дедалі більше відносно дешевих засобів ураження середньої дальності й може використовувати їх для системного тиску не лише на фронт, а й на всю інфраструктуру, яка забезпечує життя та економічну активність прифронтових і прикордонних територій.
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