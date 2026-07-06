А лелеки в Гірську гнізда звили…

За словами чернігівських високопосадовців, обов`язкова евакуація відрізняється від примусової. Обов`язкова евакуація – з примусовим виїздом дітей. У такому разі дитину з одним із батьків чи законних представників евакуюють примусово – для цього можуть залучатися відповідні служби: поліція, служба у справах дітей. Тому примусова евакуація може стосуватися тільки дитини і її представника, відмова не передбачена. Під час обов`язкової евакуації передбачена форма для відмови.
Саме таку форму й заповнили трохи більше чотирьох десятків місцевих жителів, котрі досі нікуди з обжитих місць не зрушили, не поїхали. Звикли й змирилися, що до них, окрім патріотичної й мужньої Олени Іванівни Аніщенко, давно ніякі посадовці не їздять, що лише з нею очі-в-очі можна поговорити, розказати про наболіле. З рішенням про примусове відселення всі жителі Гірська ознайомилися вчасно і навіть розумом сприйняли його позитивно. А от серця відмовилися сприймати…
– Як буде, як Бог судив, так і буде, - зазначила корінна горянка Ганна Петрівна Білоус, котра нині на пенсії, а перед цим трудилася бібліотекарем. Багато читачів колись приходили до сільської книгозбірні, великий багаж різножанрової літератури вміщала вона, вважаючись осередком духовності і культури. А сьогодні зовсім інакше, зовсім не так.
Між тим, незважаючи на близькість до кордону, засилля обстрілів, у селі квітнуть квіти, впорядкована зупинка, є, хоча із перебоями, електрика і проривається мобільний зв`язок. І дивина: навіть лелеки в селі пригніздилися, не побоялися війни…
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий