Коротко про різне

Домашні овочі та ягоди стають все доступнішими
Липень – той період, коли люди можуть нарешті активно почати смакувати овочі, фрукти та ягоди, вирощені власноруч. Без шкідливих обробок, нітратів та хімії.
Ціни на такі продукти стали трохи доступнішими. Так, у вівторок на ринках міста можна було знайти овочі та ягоди на будь-який смак і не за всі гроші світу. Серед ягід та фруктів продавали порічки від 30-40 грн за кілограм, абрикоси від 55 до 80 грн, яблука білого наливу по 10 грн зірвані та по 5 грн ті, що впали з дерева.
Огірки можна було придбати від 30 до 50 грн за кілограм. Молоду картоплю – 10-20 грн, моркву – 35 гривень, буряк – 20 грн, цибулю – 40 гривень за кілограм. Дуже багато у продажі і кабачків. Поки що їх продають по 10-20 гривень, згодом цей овоч значно подешевшає.
За головку молодого часнику продавці хочуть 15 гривень. Кілограм віддають за 200 грн. За 20 гривень можна купити відро старої картоплі.
Почали з`являтися у продажу і домашні помідори. Кілограм можна придбати за 80 гривень.
Жнива у людей вже почалися
Наприкінці липня жителі Сновщини традиційно почали збирати врожай зернових. Молотити почали ячмінь та озиму пшеницю.
Ціни різні. Приміром, у Петрівці змолотити сотку землі цьогоріч коштує 80 гривень, у Тихоновичах – 100.
Ціна на чорницю падає
Вже понад місяць люди продовжують їздити до лісу збирати чорницю. Звичайно, цього року площа для збору ягід значно скоротилася.
Ліси в Гуті-Студенецькій, Єліному та інших територіально близьких до ворога, стали недоступними. Тож люди шукають галявинки цієї цілющої ягоди у лісах, віддалених від кордону.
Закупівельники спочатку приймали ягоди від населення по 180 гривень за кілограм. Зараз ціна впала вже до 170 грн і надалі йтиме на спад.
Тетяна КОВТУН
Комментариев нет:
Отправить комментарий