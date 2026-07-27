понедельник, 27 июля 2026 г.

Коротко про різне

 Домашні овочі та ягоди стають все доступнішими

Липень – той період, коли люди можуть нарешті активно почати смакувати овочі, фрукти та ягоди, вирощені власноруч. Без шкідливих обробок, нітратів та хімії.

Ціни на такі продукти стали трохи доступнішими. Так, у вівторок на ринках міста можна було знайти овочі та ягоди на будь-який смак і не за всі гроші світу. Серед ягід та фруктів продавали порічки від 30-40 грн за кілограм, абрикоси від 55 до 80 грн, яблука білого наливу по 10 грн зірвані та по 5 грн ті, що впали з дерева.

Огірки можна було придбати від 30 до 50 грн за кілограм. Молоду картоплю – 10-20 грн, моркву – 35 гривень, буряк – 20 грн, цибулю – 40 гривень за кілограм. Дуже багато у продажі і кабачків. Поки що їх продають по 10-20 гривень, згодом цей овоч значно подешевшає. 

За головку молодого часнику продавці хочуть 15 гривень. Кілограм віддають за 200 грн. За 20 гривень можна купити відро старої картоплі. 

Почали з`являтися у продажу і домашні помідори. Кілограм  можна придбати за 80 гривень. 

Жнива у людей вже почалися

Наприкінці липня жителі Сновщини традиційно почали збирати врожай зернових. Молотити почали ячмінь та озиму пшеницю. 

Ціни різні. Приміром, у Петрівці змолотити сотку землі цьогоріч коштує 80 гривень, у Тихоновичах – 100. 

Ціна на чорницю падає

Вже понад місяць люди продовжують їздити до лісу збирати чорницю.  Звичайно, цього року площа для збору ягід значно скоротилася. 

Ліси в Гуті-Студенецькій, Єліному та інших територіально близьких до ворога, стали недоступними. Тож люди шукають галявинки цієї цілющої ягоди у лісах, віддалених від кордону. 

Закупівельники спочатку приймали ягоди від населення по 180 гривень за кілограм. Зараз ціна впала вже до 170 грн і надалі йтиме на спад. 


Тетяна КОВТУН

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