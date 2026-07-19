Сім`я захисника отримає грошову компенсацію за житло

Комісія при Корюківській РДА ухвалила рішення про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення ветерану зі Сновщини. Максим Капітонов – 44-річний захисник із села Гвоздиківка.
Служив водієм мінометного відділення у званні солдат. Учасник бойових дій. Захищав Україну на Донеччині, де торік і отримав значні й тяжкі травми — має І групу інвалідності внаслідок війни.
Грошова компенсація дозволить вирішити житлове питання нашому земляку-захиснику та його сім’ї – дружині Олені та донечці Мілені.
Комментариев нет:
Отправить комментарий