Посмертні нагороди вручили родинам військово‑службовців

У стінах Корюківської районної військової адміністрації відбулося вручення державних нагород родинам військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Серед удостоєних високої державної відзнаки – наш земляк, солдат Валерій Смолягов із села Нові Боровичі.
Начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко та заступник командира військової частини 3082 Національної гвардії України по роботі з особовим складом, підполковник Євген Панько, передали доньці Захисника орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Ця нагорода є свідченням мужності, незламності та безмежної відданості Україні. Вона нагадує нам про високу ціну, яку платять наші воїни за мирне майбутнє рідної землі.
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