Сім’я рятувальників робить композиції із повітряних кульок

Катерина та Владислав Сергійки – рятувальники. Вона – радіотелефоніст у пожежній частині, він – командир відділення. Незважаючи на таку серйозну та водночас небезпечну діяльність, пара у вільний час займається творчістю – створює неймовірної краси композиції.
Владислав і Катерина познайомилися під час навчання у Вінницькому пожежному училищі і відтоді стали нерозлучними.
Після пропозиції руки та серця, дівчина без вагань переїхала на батьківщину чоловіка і з 2022 року вони проживають у Сновську. Владислав працює у пожежній частині в Городні, Катя влаштувалася у місцеву пожежну частину, проте пропрацювала недовго – пішла у декретну відпустку.
– Після народження синочка вільного часу стало в рази більше, - ділиться Катерина. – Саме тоді і прийшла думка займатися чимось, окрім домашнього побуту. Головне, щоб це подобалося та приносило задоволення.
Одного разу близька подруга показала мені, як робиться квітка із звичайної повітряної кульки. Зробивши її, я одразу зрозуміла та відчула, що це моє. Так і виникла ідея займатися повітряними кульками.
Ідеєю створення букетів я поділилася з чоловіком і він не просто одразу мене підтримав, а й став неабияк допомагати. Разом ми шукали цікаві ідеї в мережі, разом закупали необхідні матеріали, разом передивлялися дуже багато навчальних відео.
Влад сам створив сторінку в інстаграмі та повністю зайнявся її розробкою та дизайном. Окрім фотографій наших робіт, вирішили додавати і цікаві відео, ідеї яких також придумували самі. Ось так поступово і виникла наша keti.balloons.
Створювати квіти з повітряних кульок подружжя почало ще зовсім недавно, з травня. Та вже й за такий короткий період встигли ощасливити та подарувати гарний настрій та хороші спогади більш ніж двадцятьом замовникам.
– Ромашки, троянди, тюльпани, лаванда, лілії – це далеко не весь перелік квітів, які можуть входити у букет, - розповідає Катерина. – Ми стараємося втілювати в життя будь-яку ідею, яку має клієнт. Завжди тільки раді створити нову квіточку, або зробити зовсім інакший стиль букету.
З повітряних кульок я почала робити і невеличких тваринок. Вже спробувала зайчика, песика, котика, динозавра. Одним із останніх замовлень була композиція із квітів та маленьких змій (саме в рік змії народився іменинник). Така ідея мені дуже сподобалася. Чесно кажучи, самим було цікаво робити подібне.
На місці ми стояти не збираємося. Хочемо розвиватися, вчитися робити щось нове та креативне. Мріємо створювати у майбутньому фотозони.
Букети з повітряних кульок дійсно виглядають дуже красивими та по-особливому святковими. А найголовніше – вони точно простоять довше, ніж живі квіти.
Тетяна КОВТУН
Фото з архіву героїні публікації
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