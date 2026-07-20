Фонд «Рокада» кілька днів працював у Сновську. І це ще не все

Представники цієї найбільш популярної організації, добра репутація якої не підлягає сумніву, насамперед звертали увагу на маломобільні, незахищені групи населення, як то інваліди І та ІІ груп, ветерани-чорнобильці, постраждалі від збройної агресії тощо.
13 липня, наприклад, ними був організований прийом осіб, котрі мешкають на території Тихоновицького старостату. Людей звідти привозили автобусом, а ті громадяни, у кого в користуванні є власний транспорт, добиралися самотужки, беручи пасажирами сусідів, родичів. Словом, хто вміщався, хто просився, кому треба було.
Координував цей процес староста Анатолій Бондаренко, сприяли – спеціалісти міськради.
Чітко, злагоджено, в темпі робили свою роботу всі члени «рокадівської» команди. Причому, у них виходило не лише реєструвати, заповнювати анкети, звіряти дані документів, а й дарувати своє тепло, лагідні посмішки, вислуховувати сповіді наших заявників і навіть їх консультувати.
Продуктові набори, засоби гігієни, що нині входили в перелік допомоги, «чоловіча» половина рокадівців також допомагала відвантажувати, пакувати. Словом, дякуємо!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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