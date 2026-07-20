Попит на готівку зростає

Уже восени в Україні з`явиться нова банкнота номіналом 2 000 гривень. Це перше поповнення банкнотного ряду за останні сім років.
На лицьовому боці нової банкноти розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотному — будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.Також на банкноті використано рядок із поезії Стуса, написаної в ув`язненні: “І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве”.
Нова банкнота надійде в обіг 4 вересня 2026 року. Саме 4 вересня 1965 року під час прем`єри фільму “Тіні забутих предків” у київському кінотеатрі “Україна” Василь Стус разом із В`ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в срср відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні у таборі особливого режиму.
Банкнотний ряд оновлюють через зміни в економіці країни. За сім років, що минули після введення банкноти номіналом 1 000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін, за індексом інфляції, — удвічі. Якщо у 2019 році для виплати середньомісячної зарплати було достатньо 10 банкнот номіналом 1 000 гривень, то у 2026-му для цього потрібно вже понад 30 таких купюр.
Ще одна причина — значне зростання обсягу готівки в обігу. Якщо у 2019 році він становив майже 390 млрд гривень, то станом на 1 липня 2026 року перевищив 970 млрд гривень. Попит на готівку зріс, зокрема, через потреби воєнного часу. А її доступність особливо важлива для мешканців прифронтових громад. Адже через відсутність стабільного зв`язку там не завжди можна розрахуватися карткою.
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