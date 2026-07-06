Розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності

Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах: особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 100 грн; особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю: I групи – 3 100 грн; II групи – 2 900 грн; III групи – 2 700 грн;учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 000 грн; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, – 650 грн; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.
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