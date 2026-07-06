Мирослава Воробей здобула «бронзу» на Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби

З 26 по 28 червня в Івано-Франківську відбувся XV Всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби серед спортсменів вікової категорії U17, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України.
Цей турнір став одним із найважливіших спортивних стартів року, адже був відбірковим етапом до Чемпіонату світу. Протягом трьох днів найсильніші юні борці та борчині з усіх куточків України виборювали право представляти нашу державу на світовій арені.
Щиро вітаємо Мирославу Воробей, яка у ваговій категорії 57 кг здобула ІІІ місце! Окрема подяка нашим Збройним Силам України за можливість тренуватися, змагатися, виховувати молоде покоління спортсменів і прославляти Україну на спортивних аренах. Низький уклін кожному Захиснику та Захисниці!
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