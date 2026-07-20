Наталія Григорова: «Життя на паузу поставити не можна»

Сім`я Ігоря та Наталії Григорових у містечку давно стала шанованою та затребуваною, адже саме вони роблять те, чого зараз усім так не вистачає – приносять щастя та радість нашим діткам.
Вже багато років поспіль Studio Veselka, заснована цим прекрасним подружжям, організовує цікаве дозвілля для діток різного віку. Вони – аніматори, які не просто граються з дітьми, а відкривають та дарують їм цілий світ пригод та нових вражень.
Зараз вони втілюють у життя одну із своїх мрій – відкривають ігрову кімнату.
Наталія Григорова – засновниця Studio Veselka.
– Ця мрія виникла у мене майже одразу після переїзду до Сновська, - розповідає Наталія Григорова. – А останні два роки взагалі не виходила з голови. Ми з чоловіком розуміли, що наразі дуже ризиковано вкладатися та відкривати власну справу. Ми чекали кращого часу, закінчення війни, спокійного життя. Та з часом зрозуміли – життя на паузу ставити не можна. Попри усе потрібно продовжувати жити, творити, розвиватися. Тому ризикнули.
З чоловіком написали грант на розвиток власної справи та виграли його. Так, ми отримали 250 тисяч гривень на відкриття дитячої ігрової кімнати.
На реалізацію усіх наших планів нам дали півроку.
Найскладнішим у всьому цьому виявилося знайти підходяще приміщення, яке відповідало б нашим критеріям.
Ми дуже хотіли взяти в оренду приміщення колишньої станції юних техніків. Але, на жаль, дозволу для цього від місцевого відділу освіти не отримали.
Нинішнє приміщення у нас хоч і не дуже велике, та було в більш-менш хорошому стані. Додатково ми встановили тепловий насос, аби взимку дітки не мерзли. Добре й те, що зовсім поруч від нас є укриття.
Далі варто було працевлаштувати двох працівників, придбати необхідне обладнання.
Основна сума пішла на закупівлю дитячого лабіринту. На нього ми зробили найбільшу ставку. У лабіринті можуть гратися дітки з 2 років, але лише у супроводі батьків.
Майбутня ігрова складатиметься з двох кімнат. Перша – лабіринт, друга для різноманітних розваг. Лего-столики, творчі столики, тетріс, бізі-борди – це далеко не весь перелік розваг для дітей не лише дошкільного, а й шкільного віку. На терасі можна пострибати на батуті, відпочити на свіжому повітрі. Також буде облаштовано тир та віар-клуб (це розважальний центр віртуальної реальності, де за допомогою спеціальних шоломів, датчиків та контролерів відвідувачі занурюються в інтерактивні 3D-світи, - Авт.).
Дитячий лабіринт, який вже радує юних відвідувачів.
Одним словом, тут знайдеться заняття і для любителів активного відпочинку, і для тих, хто любить творчість та спокій.
Трохи згодом пані Наталія планує встановити фотозону, аби робити яскраві, оригінальні фото на згадку про відпочинок у Studio Veselka.
Поки що ігрова кімната працює в тестовому режимі близько двох місяців. За цей час уже понад сто діток встигли погратися в закладі.
Гучного відкриття подружжя не планує через безпекову ситуацію. Та й без розваг діток аніматори теж не лишатимуть. Буде й усім такий знайомий та улюблений Михась і багато інших розваг та веселощів.
Дуже приємно, що не дивлячись на всі страхи та ризики, деякі люди все-таки продовжують вірити у майбутнє Сновська. Наталія та Ігор – яскравий приклад того, що жити потрібно тут і зараз. Приклад, як навіть під час війни не варто втрачати віру в себе та свою країну.
Тетяна КОВТУН
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