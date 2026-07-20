Без даху над головою залишилася сім`я з чотирма дітьми

Днями на вулиці Лесі Українки сталася страшна пожежа. Вогонь за лічені хвилини забрав усе, що молода родина будувала та наживала роками. За попередньою інформацією, причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі.
Без даху над головою залишилася сім`я Катерини та її чоловіка, які виховують чотирьох дітей. Полум`я повністю знищило будинок. Усе, що було всередині — меблі, одяг, побутова техніка, дитячі речі, документи — згоріло.
Сьогодні ця родина потребує нашої підтримки. Попереду на них чекає надзвичайно важкий шлях, але разом ми можемо допомогти їм зробити перші кроки до нового життя.
Не проходьте повз чужу біду. Таке лихо може трапитися з кожним із нас. Якщо у вас є можливість допомогти — зробіть це. Родині зараз потрібне буквально все: одяг, взуття, дитячі речі, постільна білизна, ковдри, посуд, продукти харчування, засоби гігієни, побутова техніка, меблі, будівельні матеріали — усе, що допоможе хоч трохи повернутися до нормального життя.
Допоможімо багатодітній сім`ї не втратити віру в людей і в добро.
Допомогу можна перерахувати на картку господарки будинку — Селезень Катерини Володимирівни. Номер картки: 4483820040893413.
Телефон: +380671315718 - Селезень Катерина.
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