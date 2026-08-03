Жителя Сновська засудили до 3,5 років позбавлення волі за підпал лікарні

За підпал приміщення Сновської центральної районної лікарні чоловіка засудили до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Корюківська окружна прокуратура.
Сновський районний суд 9 липня визнав винуватим у злочині раніше неодноразово судимого місцевого жителя Сновської громади.
За даними досудового розслідування, вночі 25 грудня 2025 року чоловік зайшов до приміщення лікарні та в чотирьох різних місцях підпалив запальничкою штори й халати. В одному з осередків вогонь перекинувся на дерев’яну лавку, проте займання вдалося вчасно ліквідувати.
Обвинувачений свою вину заперечував. Попри це, прокурор у суді довів його причетність сукупністю досліджених доказів, зокрема висновками експертиз та показаннями свідків. Дії чоловіка кваліфікували за статтею про умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ст. 194 Кримінального кодексу України).
За інформацією
Корюківської окружної прокуратури
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