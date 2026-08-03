Нагородили найкращих медиків громади

27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. З цієї нагоди в актовій залі лікарні відбулися урочистості з нагоди професійного свята. Від імені міського голови та депутатського корпусу медичних працівників громади привітала секретар Сновської міської ради Наталія Авдієвська.
Звертаючись до присутніх, Наталія Авдієвська висловила щиру вдячність лікарям, медичним сестрам, фельдшерам, молодшому медичному персоналу та всім працівникам галузі за самовіддану працю, високий професіоналізм, людяність і турботу про здоров’я жителів громади. Вона наголосила, що сьогодні, в умовах воєнного стану, праця медиків має особливу цінність, адже вони щодня й щоночі стоять на варті найціннішого — людського життя. А на вимогу сьогодення лікарі іноді стають і психологами, і бухгалтерами, і економістами, адже війна диктує свої умови, а люди потребують допомоги.
З нагоди професійного свята Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації нагороджено генерального директора КНП «Сновська центральна районна лікарня» Ірину Якубовську.
Грамотами Корюківської районної військової адміністрації відзначено: лікаря-офтальмолога КНП «Сновська ЦРЛ» Тетяну Коляко; лікаря-хірурга КНП «Сновська ЦРЛ» Євгенія Дузенка; сестру медичну КНП «Сновська ЦРЛ» Наталію Дрозд.
Грамотами Сновської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника нагороджено: Тетяну Грабовець – фахівця з питань цивільного захисту, реєстратора медичного архіву (за сумісництвом) КНП «Сновська ЦРЛ»; Анастасію Пархоменко – лікаря-стоматолога КНП «Сновська центральна районна лікарня»; Юлю Тєлєгіну – рентгенолаборанта флюорографічного кабінету КНП «Сновська ЦРЛ»; Олену Школік – реєстратора медичного КНП «Сновський ЦПМД»; Ганну Єфименко – акушерку амбулаторії загальної практики сімейної медицини м. Сновськ; Олега Комишова – хірурга стабілізаційного пункту.
Подяки Сновської міської ради оголошено: Наталії Кравцовій – бухгалтеру КНП «Сновський ЦПМД»; Тарасу Марцинкевичу – інженеру-програмісту адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу КНП «Сновський ЦПМД».
Генеральні директори первинної та вторинної ланки медицини громади – Олена Шарпан та Ірина Якубовська тепло привітали свої колективи з Днем медичного працівника і вручили їм нагороди різних рівнів.
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