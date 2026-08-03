Є в селі така чудова підприємиця!

На цій світлині відзначена нагородою Чернігівської ОДА Тетяна Шаповал. Її, фізичну особу, підприємицю, Подякою голови, нагороджено цілком заслужено, бо, як сказав у розмові з журналістами «Променя» староста Тур`ї Олександр Артюшенко, пані Тетяна в селі, мов промінчик тепла і світла.
Авторитетна, відповідальна, беручка до роботи, патріотична вона, разом з іншими представниками торгівлі не лише забезпечує старостат усіма необхідними предметами вжитку, а й дбає за культуру обслуговування, чистоту й порядок у своїй торговельній точці, території поблизу неї.
Місцеві жителі, всі заїжджі покупці відзначають харизму, красу, порядність цієї молодої підприємиці і бажають їй безпеки, приливу енергії, здійснення задумів і планів.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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