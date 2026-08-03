Жителям Кучинівки надійшли посилки з Італії

Приємна новина днями облетіла найбільше в громаді село Кучинівку. Туди, на адресу співкоординатора багатьох гуманітарних допомог дітям і дорослим Валентини Карась, надійшов вантаж з одягом від італійських друзів в особах Фабріціо Рімондотто, Фержіо Перро.Вантаж складався з одягу маленьких і великих розмірів, який, хоч і був у вжитку, має згодитися сільчанам для їхніх потреб. Закордонні дарунки люди перебирали охоче, з почуттям вдячності і гумору. Молодь була прискіпливішою, категоричнішою, а пенсіонерам все подобалося.
На часі – новий жест благодійників. За словами В.М. Карась, вони там почали пакувати для українців посилки зі взуттям.
До речі, частинку одягу адресати вирішили передати постраждалим дітям сім`ї Катерини Селезень, де нещодавно згорів будинок і все нажите майно.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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