среда, 13 февраля 2019 г.

Читайте нашу газету на сайті бібілотеки ім.Короленка

На сайті бібілотеки ім.Короленка (м.Чернігів) розміщуються районні газети Чернігівщини  в пдф-файлах, в тому числі і "Промінь".
 Для перегляду електронних версій треба зареєструватися за посиланням: http://libkor.com.ua/index.php?id=4&sid=12
Обираєте будь-який рік і шукаєте улюблену газету газету на загальній сторінці за цим  посиланням.

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Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

Тел./факс: (0462) 77-45-63
Веб-сайт: www.libkor.com.ua
Автор: на

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