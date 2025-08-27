среда, 27 августа 2025 г.

Є обвинувачення, але вироки поки без законної сили

 

За публічного обвинувачення Корюківської окружної прокуратури Городнянським районним судом 07.08.2025 визнано винним місцевого мешканця м. Сновськ Корюківського району у незаконній порубці дерев у лісах, що спричинило навколишньому природному середовищу тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України) та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.

Прокурором в суді доведено, що обвинувачений, використовуючи ланцюгову бензопилу, спиляв 12 дерев породи сосна на лісовій ділянці неподалік с. Михайлівка Сновської ОТГ Корюківського району, які у подальшому розкряжував на частини, завантажив на тракторний причеп та за допомогою трактору перевіз за місцем проживання.

В ході досудового розслідування збитки на суму 116 534, 74 грн обвинуваченим відшкодовано в повному обсязі.

Вирок не набрав законної сили.

За публічного обвинувачення Корюківської окружної прокуратури Городнянським районним судом 07.08.2025 засуджено 52­річну мешканку м. Сновськ Корюківського району за незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого спирту етилового (ч. 1 ст. 204 КК України) та призначено покарання у виді штрафу в сумі 85 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Прокурором в суді доведено, що з початку 2024 по березень 2025 року обвинувачена незаконно систематично придбавала спирт етиловий за ціною по 100 гривень за 1 літр, без підтверджуючих походження продукції та її якість документів, переміщувала за власним місцем проживання та продавала мешканцям м. Сновськ, Корюківського району за ціною 200 гривень за 1 літр.

У ході проведеного працівниками поліції обшуку домогосподарства зловмисниці виявлено та вилучено 275 літрів спирту етилового ректифікованого, які жінка незаконно придбала та зберігала з метою збуту, не маючи відповідних дозвільних документів.

Вирок не набрав законної сили.

