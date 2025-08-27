Є обвинувачення, але вироки поки без законної сили

За публічного обвинувачення Корюківської окружної прокуратури Городнянським районним судом 07.08.2025 визнано винним місцевого мешканця м. Сновськ Корюківського району у незаконній порубці дерев у лісах, що спричинило навколишньому природному середовищу тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України) та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.
Прокурором в суді доведено, що обвинувачений,
використовуючи ланцюгову бензопилу, спиляв 12 дерев породи сосна на лісовій
ділянці неподалік с. Михайлівка Сновської ОТГ Корюківського району, які у
подальшому розкряжував на частини, завантажив на тракторний причеп та за
допомогою трактору перевіз за місцем проживання.
В ході досудового розслідування збитки на суму 116
534, 74 грн обвинуваченим відшкодовано в повному обсязі.
Вирок не набрав законної сили.
* * *
За публічного обвинувачення Корюківської окружної
прокуратури Городнянським районним судом 07.08.2025 засуджено 52річну мешканку
м. Сновськ Корюківського району за незаконне придбання з метою збуту,
зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого спирту етилового
(ч. 1 ст. 204 КК України) та призначено покарання у виді штрафу в сумі 85 000
грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Прокурором в суді доведено, що з початку 2024 по
березень 2025 року обвинувачена незаконно систематично придбавала спирт етиловий
за ціною по 100 гривень за 1 літр, без підтверджуючих походження продукції та
її якість документів, переміщувала за власним місцем проживання та продавала
мешканцям м. Сновськ, Корюківського району за ціною 200 гривень за 1 літр.
У ході проведеного працівниками поліції обшуку
домогосподарства зловмисниці виявлено та вилучено 275 літрів спирту етилового
ректифікованого, які жінка незаконно придбала та зберігала з метою збуту, не
маючи відповідних дозвільних документів.
Вирок не набрав законної сили.
