Від Сновщини Раду ветеранів при ОДА представлятиме Олег Мірошниченко

28 серпня, відбулося перше установче засідання Ради ветеранів при ОДА з оновленим складом. До оновленої Ради увійшло 23 ветерани. Сновщину в Раді представляє учасник бойових дій, кавалер ордену «За мужність» ІІІ ступеня Олег Мірошниченко.
Мета цього
консультативнодорадчого органу – вирішення ключових питань ветеранської
політики в регіоні. Зокрема, розробка та впровадження заходів з підтримки
ветеранів та ветеранок російськоукраїнської війни. При цьому – максимально
враховуючи їхні потреби.
«Вважаю, що Рада ветеранів точно може впливати на діяльність обласної
влади та органів місцевого самоврядування, покращуючи її. Прошу, щоб цей
консультативнодорадчий орган працював не лише «на папері». До складу Ради
увійшли гідні люди, які пройшли важкі випробування. Вони повинні допомагати
владі активно реалізовувати політику героїв на Чернігівщині. Адже всі ветерани
повинні мати належну шану і підтримку від держави», – звернувся до зібрання В’ячеслав
Чаус, начальник ОВА.
Шляхом голосування обрали керівний склад. Головою став Сергій Локоть,
головний сержант 162го батальйону 119ої бригади Територіальної оборони.
