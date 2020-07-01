Полунична Кучинівка

Ще з давніх-давен Кучинівка славилася масовим вирощуванням найароматнішої та найсмачнішої літньої ягоди – полуниці. Дехто вирощує її виключно для продажу, дехто – аби мати можливість скуштувати свіжу ягоду та пригостити нею друзів і родичів, дехто - консервує та заморожує її, аби поласувати нею взимку. Та більшість кучинівців вдало поєднує всі ці три варіанти. Вони вирощують полуницю і для себе, і для продажу.
Цього року ціни на неї коливаються в межах 90-100 грн за кілограм. Ввечері ягідки можна виторгувати і за 50 гривень. На зупинці у селі продавчині розказують, що така різниця у ціні пояснюється дуже просто – все, що не розпродали за день, ввечері віддають дешевше, аби продукт не зіпсувався.
Валентина Чорна (зліва) допомагає збирати урожай сусідці Галині Дорошенко.
За цим же принципом торгує полуницею і Галина Дорошенко. Жінка розводить її все своє життя. Розповідає, що на зарплатню продавчині у магазині, а потім завгоспа у школі ставити на ноги трьох дітей було складно. Тому Галина Миколаївна зі своїм чоловіком хотіли додаткового заробітку. Ось так і почали активно вирощувати полуницю та продавати її.
Зараз на трьох сотках землі у жінки ростуть три різні сорти – ранній, середній «Азія» та пізній «Мальвіна». Якщо рання ягідка уже майже відходить, то пізня тільки-но починає квітнути. Таким чином ласувати полуницею жінка починає з початку червня і майже до вересня. Найулюбленішою для господині стала «Азія», яка, за її словами, найсмачніша та найсолодша. Запитую, як потрібно доглядати за полуницею, аби та давала хороший врожай?
- Догляд за нею має починатися на початку весни. Після того, як зійде сніг, необхідно розпушити грунт на грядках - це допоможе максимально зберегти вологу, яка накопичилася в землі за зимовий період.
Поливати полуницю під час плодоносіння необхідно дуже рясно - щоб повністю промок кореневий шар рослини. Краще поливати рідше, але глибше. Якщо ж поливати часто, але не сильно - так, що верхній шар рослини буде постійно перебувати у волозі, це може призвести до загнивання ягід, в той час як коріння не отримуватиме необхідної вологи.
Удобрювати полуницю рекомендується весь ранній весняний період, до початку цвітіння. Під час плодоношення полуницю краще нічим не удобрювати, а після закінчення плодоношення - краще підібрати органічні добрива.
У кінці травня – на початку червня ягоди починають випускати свої вуса, які можна укоренити і отримати більшу кількість розсади. Слід знати, що полуниця не може одночасно давати хороший врожай і випускати вуса з подальшим укоріненням нових кущів. Тому варто заздалегідь зробити вибір, що важливіше в цьому сезоні - отримати багатий урожай або хорошу розсаду. Якщо розсаду, то більшість квіток необхідно видаляти, а всім вусам допомагати вкоренитися за допомогою невеликого поглиблення. Якщо ж на даному етапі важливіше отримати соковиті ягоди полуниці у великій кількості, то необхідно всі вуса обрізати, - каже господиня.
Приєднується до розмови і сусідка Галини Миколаївни Валентина Чорна разом зі своєю внучкою Дариною (на фото). На їхньому городі під полуницю виділили дві сотки землі.
Сорти в обох сусідок не відрізняються – жінки придбали їх в «Інтерфлорі» (інтернет-магазині насіння та саджанців. - Авт.).
Валентина Петрівна розповідає, що врожай цього року кращий, ніж минулого. Єдине, коли у травні почалися приморозки, ягідки доводилося накривати, аби ті не померзли. Доглядають за полуницею сусідки також однаково. Зараз, через спеку, особливу увагу приділяють поливу. Вдень господині стараються не заходити у грядку, а вибирають ягоди о 5 ранку, або ж пізно ввечері, аби продавати їх максимально свіжими.
Жінки розповідають, що тепер полуницю не купують у великій кількості.
- Беруть переважно по кілограму-два. Для консервації та замороження чекають, доки ціна трохи впаде. Проте ввечері ми віддаємо її і по 50 грн. Як на мене – така ціна прийнятна, - каже пані Валентина.
Допомагає продавати полуниці Валентині Чорній її онучка Дарина. Дівчина – майбутній філолог, та, попри навчання, вона завжди знаходить час, щоб допомогти батькам та бабусі не лише продати, але й доглядати за ягодами.
Традиція вирощувати полуницю у Кучинівці зародилася ще за дідів-прадідів. Батьки навчають дітей цьому ремеслу ще з дитинства, прищеплюючи їм любов до землі. Тому для кожного господаря у цьому селі вирощування полуниці є не просто засобом для існування, а справою всього життя.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Полуниця - єдина у світі ягода, насіння якої розташоване зовні, а не всередині. Ці насінини називаються горішками, а плід полуниці - багатогорішком.
Вона - відмінний засіб проти головного болю, оскільки в ній знаходяться речовини, близькі до складу аспірину.
Полуничний сік - справжній плямовивідник пігментних плям і веснянок. Нею можна відбілити шкіру. Також полуниця сприяє відбілюванню зубів.
Крім традиційного вживання полуниці з вершками, її можна поєднувати з морепродуктами, птицею і сирами. Однією з найсмачніших страв вважається полуниця, обсмажена на вершковому маслі з чорним перцем.
Незважаючи на те, що полуниця – солодка ягода, вона майже не містить цукру. Саме тому голлівудські красуні частенько «сідають» на полуничну дієту і стверджують, що таким чином можна скинути 2,5 кілограма за 4 дні. Через низький вміст цукру полуниця рекомендована навіть людям, які страждають на цукровий діабет.
Цього року ціни на неї коливаються в межах 90-100 грн за кілограм. Ввечері ягідки можна виторгувати і за 50 гривень. На зупинці у селі продавчині розказують, що така різниця у ціні пояснюється дуже просто – все, що не розпродали за день, ввечері віддають дешевше, аби продукт не зіпсувався.
За цим же принципом торгує полуницею і Галина Дорошенко. Жінка розводить її все своє життя. Розповідає, що на зарплатню продавчині у магазині, а потім завгоспа у школі ставити на ноги трьох дітей було складно. Тому Галина Миколаївна зі своїм чоловіком хотіли додаткового заробітку. Ось так і почали активно вирощувати полуницю та продавати її.
Зараз на трьох сотках землі у жінки ростуть три різні сорти – ранній, середній «Азія» та пізній «Мальвіна». Якщо рання ягідка уже майже відходить, то пізня тільки-но починає квітнути. Таким чином ласувати полуницею жінка починає з початку червня і майже до вересня. Найулюбленішою для господині стала «Азія», яка, за її словами, найсмачніша та найсолодша. Запитую, як потрібно доглядати за полуницею, аби та давала хороший врожай?
- Догляд за нею має починатися на початку весни. Після того, як зійде сніг, необхідно розпушити грунт на грядках - це допоможе максимально зберегти вологу, яка накопичилася в землі за зимовий період.
Поливати полуницю під час плодоносіння необхідно дуже рясно - щоб повністю промок кореневий шар рослини. Краще поливати рідше, але глибше. Якщо ж поливати часто, але не сильно - так, що верхній шар рослини буде постійно перебувати у волозі, це може призвести до загнивання ягід, в той час як коріння не отримуватиме необхідної вологи.
Удобрювати полуницю рекомендується весь ранній весняний період, до початку цвітіння. Під час плодоношення полуницю краще нічим не удобрювати, а після закінчення плодоношення - краще підібрати органічні добрива.
У кінці травня – на початку червня ягоди починають випускати свої вуса, які можна укоренити і отримати більшу кількість розсади. Слід знати, що полуниця не може одночасно давати хороший врожай і випускати вуса з подальшим укоріненням нових кущів. Тому варто заздалегідь зробити вибір, що важливіше в цьому сезоні - отримати багатий урожай або хорошу розсаду. Якщо розсаду, то більшість квіток необхідно видаляти, а всім вусам допомагати вкоренитися за допомогою невеликого поглиблення. Якщо ж на даному етапі важливіше отримати соковиті ягоди полуниці у великій кількості, то необхідно всі вуса обрізати, - каже господиня.
Приєднується до розмови і сусідка Галини Миколаївни Валентина Чорна разом зі своєю внучкою Дариною (на фото). На їхньому городі під полуницю виділили дві сотки землі.
Сорти в обох сусідок не відрізняються – жінки придбали їх в «Інтерфлорі» (інтернет-магазині насіння та саджанців. - Авт.).
Валентина Петрівна розповідає, що врожай цього року кращий, ніж минулого. Єдине, коли у травні почалися приморозки, ягідки доводилося накривати, аби ті не померзли. Доглядають за полуницею сусідки також однаково. Зараз, через спеку, особливу увагу приділяють поливу. Вдень господині стараються не заходити у грядку, а вибирають ягоди о 5 ранку, або ж пізно ввечері, аби продавати їх максимально свіжими.
Жінки розповідають, що тепер полуницю не купують у великій кількості.
- Беруть переважно по кілограму-два. Для консервації та замороження чекають, доки ціна трохи впаде. Проте ввечері ми віддаємо її і по 50 грн. Як на мене – така ціна прийнятна, - каже пані Валентина.
Допомагає продавати полуниці Валентині Чорній її онучка Дарина. Дівчина – майбутній філолог, та, попри навчання, вона завжди знаходить час, щоб допомогти батькам та бабусі не лише продати, але й доглядати за ягодами.
Традиція вирощувати полуницю у Кучинівці зародилася ще за дідів-прадідів. Батьки навчають дітей цьому ремеслу ще з дитинства, прищеплюючи їм любов до землі. Тому для кожного господаря у цьому селі вирощування полуниці є не просто засобом для існування, а справою всього життя.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Полуниця - єдина у світі ягода, насіння якої розташоване зовні, а не всередині. Ці насінини називаються горішками, а плід полуниці - багатогорішком.
Вона - відмінний засіб проти головного болю, оскільки в ній знаходяться речовини, близькі до складу аспірину.
Полуничний сік - справжній плямовивідник пігментних плям і веснянок. Нею можна відбілити шкіру. Також полуниця сприяє відбілюванню зубів.
Крім традиційного вживання полуниці з вершками, її можна поєднувати з морепродуктами, птицею і сирами. Однією з найсмачніших страв вважається полуниця, обсмажена на вершковому маслі з чорним перцем.
Незважаючи на те, що полуниця – солодка ягода, вона майже не містить цукру. Саме тому голлівудські красуні частенько «сідають» на полуничну дієту і стверджують, що таким чином можна скинути 2,5 кілограма за 4 дні. Через низький вміст цукру полуниця рекомендована навіть людям, які страждають на цукровий діабет.
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