Фондом щороку фіксуються смертельні нещасні випадки внаслідок роботи в каналізаційних колодязях

Внаслідок отруєння каналізаційними газами щороку Фондом соціального страхування України реєструються виробничі нещасні випадки із смертельними наслідками, які стались при виконанні робіт по ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів. Велика частина з них – групові.
За
попередніми даними, сьогодні, 27 липня, стався груповий нещасний випадок у
місті Харкові, внаслідок якого під час ремонтних робіт у колодязі через
отруєння газами загинуло четверо працівників.
Родини
померлих внаслідок нещасного випадку застрахованих осіб отримають від Фонду
соціального страхування України страхові виплати.
Аналіз
засвідчує, що основними причинами виникнення таких нещасних випадків є:
● невикористання
або відсутність засобів індивідуального захисту, запобіжного та захисного
інвентаря, незадовільний стан вентиляційних систем у КНС;
● незадовільна
організація проведення ремонтних і аварійних робіт на водопровідних та
каналізаційних спорудах, а саме: допуск до виконання роботи працівників без
проведення відповідного навчання з питань охорони праці, без оформлення
наряду-допуску;
●
невиконання вимог інструкцій з охорони праці та виконання робіт з грубими порушеннями
вимог безпеки праці.
Фонд
соціального страхування України звертається до всіх роботодавців та
підприємців, які використовують найману працю, з вимогою забезпечити
організацію безпечного виконання робіт з ремонту і експлуатації водопровідних
та каналізаційних мереж, колекторів і колодязів.
Зокрема,
забезпечити наявність та справний стан засобів індивідуального захисту для
виконання робіт у колодязях (протигази, страхувальні мотузки, пояси);
встановити жорсткий контроль за станом виробничої та трудової дисципліни під
час проведення газонебезпечних робіт, виконанням робіт у колодязях за
нарядами-допусками, безумовним застосуванням ЗІЗ та аналізом повітряного
середовища; забезпечити працівників сучасними ЗІЗ (ізолюючі протигази,
газоаналізатори, саморятівники); забезпечити належні умови утримання припливних
та витяжних вентиляцій в КНС, забезпечити якісне проведення інструктажів з
охорони праці працівників.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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