Особливості призначення та виплати допомог в разі смерті медика від COVID-19 обговорили на нараді

Усі члени родини медичного працівника, який помер від коронавірусної хвороби внаслідок виконання професійних обов’язків, мають право на отримання одноразової допомоги у розмірі 1,576 млн гривень. Особливості та нюанси фінансування такої виплати обговорили на селекторній нараді під головуванням в.о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Тетяни Михайленко, участь у заході взяли заступниця директора Олена Денисова, керівники профільних управлінь виконавчої дирекції, начальники та фахівці управлінь в областях і місті Києві.
Нагадаємо, одноразова допомога членам родини померлого внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19 медика здійснюється за кошти державного бюджету через Фонд соціального страхування України.
«Уряд прийняв низку дуже важливих рішень, аби надати допомогу родинам медичних працівників, які померли, рятуючи життя своїх пацієнтів під час пандемії. Відповідальність здійснення цих виплат покладена саме на Фонд соціального страхування України, допомоги будуть надані за кошти державного бюджету. Фонд готовий призначити і профінансувати ці виплати максимально оперативно. На сьогодні ми вже затвердили форми заяв, які мають подати сім’ї для отримання допомоги – вони не забюрократизовані та передбачають мінімально необхідний перелік документів відповідно до порядку здійснення цих виплат», – зазначила Тетяна Михайленко.
Члени сім’ї померлого медичного працівника, які мають право на отримання одноразової допомоги, визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.
«Одноразова допомога, розмір якої складає 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлений на 01 січня календарного року, буде пропорційно розподілена між усіма членами родини, батьками медика та особами, які перебували на його утриманні. Кожен з них має написати заяву на отримання допомоги за встановленою формою та подати до робочого органу Фонду за місцем проживання медика на момент смерті», – говорить начальниця управління страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ Світлана Зарубіна.
Рішення про призначення та фінансування одноразової допомоги оформлюється наказом начальника обласного управління, управління в місті Києві виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.
«Виплата одноразової допомоги має бути здійснена Фондом упродовж місяця після прийняття заяв від родини медика відповідно до порядку. Однак, ми провели всі заходи, аби фінансувати ці допомоги максимально оперативно. Правління Фонду схвалило відповідні зміни до річного бюджету Фонду, затвердило зміни до Порядку його складання та виконання і Кодів економічної класифікації видатків на статутні напрями діяльності ФССУ. Фонд здійснив усі необхідні кроки для початку здійснення фінансування родинам медичних працівників», – акцентувала заступник начальника фінансово-економічного управління виконавчої дирекції ФССУ Ірина Омеляшко.
Нагадаємо, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 498 правлінням Фонду внесено зміни до бюджету ФССУ на 2020 рік з метою уточнення планових показників бюджету, зокрема, в частині виділення Фонду фінансової допомоги в сумі 233,3 млн грн для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправка комментария