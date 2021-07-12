Незабаром у Рогізках буде боксерський ринг
Близько року тому у Рогізках з’явилася перша спортивна громадська організація
«Здорова Сновщина», яку очолив чернігівець Максим Шерело. Чоловік швидко
згуртував довкола себе таких же любителів спорту та здорового способу життя і активно
почав їх тренувати. Наразі у нього займаються 25 дітей із Рогізок, сусідніх
сіл, а також смт. Березна, а більшість із них вже можуть похвалитися своїми першими
спортивними досягненнями.
За цей рік
приміщення громадської організації змінилося до невпізнання. Із звичайної
сільської хатини воно перетворилося в справжній спортивний зал. Максим Шерело
починав роботу з нульового капіталу. Робив усе разом із другом Андрієм
Атрощенком власноруч, не наймаючи робітників
У будинку знесли
всі перегородки, підняли стелю, викинули піч, виконали сучасне покриття
підлоги, встановили булер’ян, облаштували фасад приміщення. Із власної оселі чоловік приніс спортивний інвентар та
тренажери, які купував та колекціонував протягом життя.
Наразі Максим
активно займається облаштуванням літнього майданчика, а також почав будівництво
першого сільського боксерського рингу. Для нього вже придбали все необхідне:
покриття, канати, кріплення, кутові подушки тощо. Залишилося добудувати частину
паркану і зовсім скоро діти почнуть займатися боксом на справжньому рингу. До
слова, матеріально допомагають чоловікові депутат облради Олександр Якубін та бізнесмен
Григорій Божок.
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У
найближчих планах, вже після повного облаштування майданчика, запросити до Рогізок
команди із сусідніх районів для проведення змагань на нашій базі, - розповів
Максим Шерело. - Це сприятиме і новим знайомствам, і обміну досвідом, і звісно
ж, ще більшій зацікавленості дітей. Адже щоразу, як я бачу, з яким завзяттям та
наполегливістю хлопці й дівчата займаються спортом, розумію, що не даремно
почав цим займатися. І можливо, в майбутньому саме ці діти стануть справжніми
спортивними зірками, які прославлять наш край.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву
Максима Шерело
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