Новації у судочинстві

На початку цього
року Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Нововведення
стосувалися передовсім покарання за керування транспортними засобами у стані
алкогольного сп’яніння. Детальніше про практику судочинства в цій сфері читачам «Променя»
розповіла голова місцевого суду Зоя
Шаповал.
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П’яний водій за кермом – давнє й дуже небезпечне явище.
Підвищення рівня аварійності на дорогах, значні матеріальні збитки,
загроза здоров’ю й навіть життю людей –
ось наслідки нерозважливості деяких
наших співгромадян. Протягом останніх
років у суспільстві сформувався очевидний запит на збільшення покарання за «п’яне» водіння. І ось цьогоріч, у лютому, парламент ухвалив
відповідні зміни до законодавства.
Тепер стаття 130 Кодексу України про
адміністративні правопорушення викладена в дещо іншій редакції. Керування
транспортними засобами в стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння тягне за собою накладення штрафу в
розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 17
тисяч гривень) і позбавлення права керування транспортними засобами на строк
один рік. Аналогічне покарання чекає і на того водія, який відмовився від проходження огляду на
стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Якщо протягом року громадянин повторно вчинив
правопорушення, передбачене ч.1 ст. 130 КУАП, то на нього чекає удвічі більший штраф – 34 тис.
грн. і позбавлення водійських прав вже
на три роки. (Важливий момент: штраф у 34 тисячі гривень передбачений і для
того, хто після дорожньо-транспортної пригоди до проведення уповноваженою
особою медичного огляду вжив алкоголь). Особа, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортом у стані алкогольного
або наркотичного сп’яніння, відмову від проходження огляду на стан сп’яніння –
карається штрафом у сумі 51 тисячі гривень, позбавленнями права керування
транспортними засобами на 10 років та
конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника.
Дія статті 130 КУАП поширюється і на ту особу, яка керувала річковим судном
або водним мотоциклом.
Законодавці унормували і строки притягнення до відповідальності тих, хто
керував транспортом напідпитку. Раніше
це треба було зробити протягом трьох місяців. Деякі громадяни починали тягнути час: оформляли лікарняні, ніби виїжджали у
відрядження, змінювали місце проживання тощо. І якщо справа не розглядалася судом у визначений
законом строк – правопорушник фактично уникав покарання. Такі реалії було
враховано при опрацюванні законопроєкту і віднині строк притягнення до відповідальності збільшено до
одного року.
Порушник має сплатити штраф не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови. (Якщо
порушнику від 16 до 18 років і він не
має самостійного заробітку – штраф сплачується з батьків). У разі несплати у
визначений строк розпочинається процедура примусового виконання органами
державної виконавчої служби. У такому
разі сума штрафних санкцій збільшується вдвічі, а до них додаються витрати на облік. Якщо необхідно, то
виконавча служба може « аморозити»
банківські рахунки правопорушника і вчинити різні дії стосовно його майна.
Принагідно слід нагадати: строк позбавлення права на керування транспортними засобами бере свій відлік не
від дня винесення постанови судом, а від дня фактичної здачі водійського
посвідчення. Тож немає жодного сенсу «притримувати»
документ. Також змінами до КУАП передбачено, що вже немає такого поняття, як «взяття порушника на
поруки трудовим колективом».
У 2020 році за водіння транспортом напідпитку судом було притягнуто до
відповідальності 44 особи. (Тоді штраф
склав 10200 гривень). Протягом 5 місяців 2021 року суд розглянув
матеріали на 19 водіїв. Практика
свідчить, що майже половина правопорушників заперечує свою провину. Причому приблизно 30% з них для
участі в процесі винаймають адвокатів.
Витрачають гроші, час, нерви. І все це – заради сумнівного «задоволення» - проїхатися після випитої
чарки…
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