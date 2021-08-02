Спека є фактором ризику настання нещасного випадку на виробництві

Робота при дії високих температур у літній період є фактором ризику настання нещасного випадку – характерні для перегрівання головний біль, нудота, втома, млявість, сонливість можуть спровокувати необережність при роботі з технікою, неуважне водіння автотранспортних засобів тощо.
Фонд соціального страхування України звертається до керівників підприємств та організацій з проханням вжити усіх необхідних заходів із попередження нещасних випадків під час виконання робіт при дії високих температур повітря.
Керівникам робіт в умовах підвищення температури повітря необхідно ретельніше планувати виробничі завдання для кожного працівника, а також забезпечити належний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо створення безпечних умов праці під час виконання робіт при дії високих температур навколишнього середовища, а саме:
• перевірити забезпечення (забезпечити) працівників спеціальним одягом відповідних розмірів (у т.ч. головними уборами – бажано з натуральних тканин), здійснювати контроль за їх використанням;
• не допускати до роботи працівників у хворобливому або
втомленому стані;
• доукомплектувати медичні аптечки та забезпечити ними робочі
місця;
• провести позапланові інструктажі з працівниками щодо
дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у
разі сонячного та теплового удару;
• за можливості не проводити роботи на відкритому повітрі при
температурі повітря вище 37°С;
• скласти розклад роботи так, щоб працівники регулярно
відпочивали в охолоджуваних приміщеннях або у тіні. При виконанні важких робіт
збільшувати перерви, регулювати графік роботи, зміщуючи час роботи у більш
прохолодний період доби, додати кількість технологічних перерв;
• зменшити фізичне навантаження працівників, за можливості
механізувати виробничий процес або залучати додаткових робітників;
• забезпечити працівників на робочих місцях охолодженою
питною водою, вітамінізованими напоями (разом із потом з організму людини
виводяться солі та мікроелементи, тому слід дотримуватися питного режиму – пити
часто і невеликими порціями);
• проводити медичні огляди на початку робочої зміни
працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт із підвищеною
небезпекою;
• проводити постійний моніторинг погодних умов і при їх
погіршенні негайно вживати відповідних заходів для поліпшення умов праці
працюючих на відкритому повітрі.
Згідно із
підпунктом 8 пункту 3 розділу 4 «Правил охорони праці у сільськогосподарському
виробництві», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від
29.08.2018 № 1240, відпочинок працівників у
полі дозволено тільки у спеціально відведених місцях, які обладнуються добре
помітними віхами вдень і освітленими ліхтарями в темний період доби. Не
дозволено відпочивати під машинами, в кабіні машини під час роботи двигуна,
серед поля, у копицях тощо.
Місця відпочинку рекомендовано облаштувати
ємностями з питною водою та спеціальними навісами для захисту від сонця.
При отриманні теплового або сонячного удару слід вчасно і
правильно надати долікарську допомогу.
Тепловий удар
– це перегрів організму, пов'язаний із високою температурою, підвищеною
вологістю повітря, дуже теплим одягом. Ознаки: шкіра обличчя червоніє, слизові
оболонки стають сухими, настає різка слабкість, погіршується дихання, слабшає
пульс.
Сонячний удар
– прямий вплив на тіло людини сонячного проміння. Ознаки: загальна слабкість,
головний біль, нудота, блювота, іноді втрата свідомості.
Долікарська
допомога: розстібнути одяг, покласти людину в тіні з трохи піднятими ногами, на
голову і ділянку серця покласти холодний компрес, дати склянку холодного напою,
краще чаю. При порушенні дихання – зробити штучне дихання.
Виконання
цих заходів допоможе працівникам підприємств найбільш комфортно перенести високі
температури під час літньої спеки.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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