Колектив Сновської лікарні поповнився новими кадрами

З першого серпня штат Сновської центральної районної лікарні поповнився двома молодими, перспективними та амбіційними лікарями – хірургом Євгенієм Олександровичем Дузенком та акушером-гінекологом Денисом Миколайовичем Куленком.
Хірург Євгеній Олександрович Дузенко
Акушер-гінеколог Денис Миколайович Куленко
Євгеній Дузенко родом із невеликого села на Прилуччині. Там він закінчив місцеву школу та вирішив своє подальше життя пов’язати з медициною. Спершу вступив до Прилуцького медичного училища, освоївши професію медбрата. Та на цьому чоловік зупинятися не хотів – мріяв отримати вищу освіту та статус лікаря. Так, після закінчення в 2013 році училища, він вступає до Сумського медичного державного університету, де навчається шість років. Далі – три роки інтернатури у лікарнях Сум та Чернігова.
На Сновщину Євгеній потрапив за покликом серця – звідси родом була його майбутня дружина. Та й стати корисним та потрібним людям він хотів саме на батьківщині – Чернігівщині. Ось так, з першого серпня він і приступив до роботи. Зізнається, що ще звикає і до нового місця, і до колективу, і загалом до обов`язків.
– Під час проходження інтернатури починаєш спеціалізуватися на більш конкретному профілі, приміром, на проблемах черевної порожнини, а тут – профіль загальний, - розповідає хірург. - Тобто, пацієнти звертаються до тебе з будь-якого питання та проблеми. І це - не погано, а навпаки – цікаво. Бо доводиться не лишатися з тією базою знань та навичками, з якими прийшов на роботу після навчання, а постійно вдосконалюватися, читати нову літературу, спілкуватися та набиратися досвіду у колег. До слова, колектив у відділенні хороший та дружній. З ним мені пощастило.
Поки що я займаюся консервативним лікуванням пацієнтів. Операцій за ці півмісяця робити ще не доводилося. Але справа не в тім, що нема такої потреби, а у відсутності анестезіолога, який зараз на лікарняному. Думаю, після її повернення, я почну більш активно входити у курс справ та займатися тим, до чого лежить моя душа – допомагати людям ставати здоровими та щасливими.
Денис Куленко родом зі Сновська. Думки про здобуття медичної освіти виникли у чоловіка ще під час навчання у місцевій ЗОШ №2. Тож, після її закінчення, він, не вагаючись, вступив до Київського національного медичного університету імені О.О.Богомольця, де навчався шість років. Далі вдосконалював свої знання та вміння в інтернатурі Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика.
Коли в країні настала війна, Денис Миколайович прийшов попрацювати в якості інтерна до рідної Сновської лікарні. У той складний період він у відділенні лишився єдиним лікарем, який і прийом вів, і безпосередньо займався оглядами та лікуванням жінок. За цей період він настільки звик і до колективу лікарні, і до пацієнтів, що чітко зрозумів – у рідному місті він лишиться і надалі.
– Роботи у відділенні вистачає завжди, - зізнається гінеколог. – Воно у нас хоч і не велике (розраховане на 10 пацієнтів), проте завжди заповнене. Так було і коли регіон був в окупації, залишається так і тепер. Помітив позитивну тенденцію - зараз жінки відповідальніше підходять до свого здоров’я і не лише активно проходять щорічні обов’язкові огляди, а й записуються на прийом, якщо виникає така необхідність одразу, не затягуючи справу в довгий ящик. Щодня я особисто приймаю не менше двадцяти жінок, а для маленького міста – це непоганий показник.
Не мало у Сновську і вагітних жінок. Лише з початку року на облік стало близько 60, ще 30 стоїть на обліку з 2021 р.
Не погане у лікарні і обладнання. Приміром, я цілком задоволений і УЗД-апаратом, і кардіотокографом для обстеження вагітних. Є у відділенні і кальпоскоп – це дуже важливий прилад, завдяки якому можна розглянути навіть ракові клітини на шийці матки. Цей апарат у нас хоч і не новий, та достойний. Хоча, згодом обіцяють придбати вже сучасний, цифровий кальпоскоп, працювати на якому одне задоволення.
Напрям гінекології Денис Куленко обирав відповідально та свідомо. Йому не хотілося займатися рутинною та паперовою роботою, хотілося чогось цікавого, енергійного та жвавого. А гінекологія, за його словами, це саме такий напрямок. Тут завжди потрібно розвиватися, опановувати нове обладнання, йти в ногу з часом. А йому, молодому та перспективному лікарю, лише цього й треба.
Тетяна ЛИТВИН
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