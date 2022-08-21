Зерна в регіоні вдосталь. Проте експортувати його складно

Воєнний стан в Україні дуже сильно вплинув на роботу сільського господарства. Про це «Променю» розповів комерційний директор групи компаній «Імпульс» та «Елеватор» Андрій Гайдай (на фото).
За його словами, збір цьогорічного врожаю розпочався вчасно, проте дощі його трохи пригальмували. Наразі вже зібрали достойний урожай ріпаку, жита та завершують збір пшениці. Врожайністю аграрії задоволені, адже під час дозрівання колосу вологи вистачало, тож і зерно, навіть на піщаних грунтах, виявилося добірним та гарним. Андрій Миколайович впевнений, що не гірші результати будуть і під час збору соняшника, кукурудзи та проса, який розпочнеться восени. Не зважаючи на війну в країні, весною «Імпульс» засіяв всі поля, які планувалися. Скоріше за все, цієї весни ця площа дещо зменшиться.
– У порівнянні з минулим роком, наповненість елеватора (станом на середину серпня) значно менша, - розповідає комерційний директор. – Думаю, причина зрозуміла: не всі поліські аграрії, які доставляли нам свої зернові для сушіння, змогли зібрати врожай. І до того ж, збір у більшості сільськогосподарських підприємств ще триває. Тож наразі елеватор заповнений зерном лише на 15% (сюди входить і минулорічне зерно, яке не встигли відправити на експорт). До слова, загальна місткість елеватора становить до 40 тисяч тонн, з них до 22 тисяч тонн зберігається в металевих силосах, решта – в полімерних рукавах.
Дуже складно аграріям цього року зібраний врожай експортувати. Коли війна розпочалася, проблеми з логістикою виникли вже в перший день. З підірваними мостами припинився і вивіз зернових культур. Далі – вдвічі впали ціни. І до всього цього значну роль почали відігравати загальні настрої людей, їх налаштованість на майбутнє. Більшість сільськогосподарських підприємств почала працювати в збитки.
Основні обсяги експорту зернових в країні до нападу РФ на нашу країну до покупців спрямовувались через порти. Здебільшого зерно туди доставляли залізницею, рідше – автомобільним транспортом.
Думаю, зараз кожен знає, що порти не беруться за відправки, а заповнені вагони стоять на переповнених кордонах. Загалом, ситуація лишається складною. Досить туманною є і перспектива ринку.
Проте, не зважаючи на всі складнощі, і директор групи компаній «Імпульс» Сергій Скоробогатько, і комерційний директор Андрій Гайдай, і весь трудовий колектив (а це майже сто людей) впевнені, що згодом ситуація покращиться. Люди вірять, що з часом все не лише повернеться на свої місця, а й навпаки – ще більше відродиться. Адже сільське господарство має бути рушієм економіки. Особливо в такій розвиненій та родючій країні, як наша!
Тетяна ЛИТВИН
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